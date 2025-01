Paragony grozy na MŚ! Pokazali, ile płacą kibice. "Wrócą do kraju"

To już 29. edycja mistrzostw świata w piłce ręcznej mężczyzn. Największym sukcesem Polski w tym turnieju pozostaje wynik z 2007 roku, kiedy Biało-Czerwoni dotarli do finału, a w nim przegrali z Niemcami 24:29. Od tego czasu Polacy dwukrotnie zajmowali trzecie miejsce w mistrzostwach (2009 i 2015). Na powtórkę w tym roku nie ma raczej co liczyć.

Ceny z kosmosu. Tak drogo na MŚ

W dwóch pierwszych spotkaniach Biało-Czerwoni ponieśli porażkę z Niemcami i zremisowali z Czechami. W niedzielę ich rywalami będą Szwajcarzy. Jednak w europejskich mediach nie o wynikach turnieju jest głośno, a o cenach jakie czekają na kibiców przybywających do krajów organizatorów. Gospodarzami czempionatu są Chorwaci, Duńczycy i Norwegowie.

"Temat cen biletów jest jednym z najczęściej pojawiających się w mediach krajowych i zagranicznych. Jednak problem drogich biletów nie jest jedynym przedmiotem ataków opinii publicznej. O wyjątkowo wysokich cenach jedzenia i napojów na sali piszą słoweńskie media" - przytacza chorwacki portal index.hr.

"Kiedy Słoweńcy zobaczą, ile kosztuje piwo, wrócą do Lublany" - ironizuje słoweński portal ekipa.svet24.si. Jakie produkty są opisywane w mediach? Półlitrowe piwo kosztuje sześć euro (przy niedzielnym kursie 4,26 zł to kwota około 25,60 zł). Dodatkowo za plastikową szklankę należy wpłacić kaucję dwa euro. Będzie ona oddawana w momencie zwrócenia kubka przy barze. Gdyby kibic chciał jednak zatrzymać pamiątkową szklankę zapłaci osiem euro (ok. 34,10 zł).

Pięć euro zapłacimy za wszystkie soki, a także napoje gazowane i niegazowane. To w przeliczeniu na polską walutę około 21,30 zł.

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej potrwają do 2 lutego. Wówczas w norweskim Baerum odbędzie się wielki finał turnieju. Przypomnijmy, że tytułu bronią Duńczycy, którzy przed dwoma laty pokonali w finale Francję. Reprezentacja Danii w ostatnich latach zdominowała światowego szczypiorniaka. Trzy ostatnie turnieje o mistrzostwo świata padły jej łupem.