Mistrzostwa świata 2025. Gdzie oglądać mecz Polska - Szwajcaria? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Niezależnie od wyniku starcia ze Szwajcarami dla reprezentacji Polski nie będzie to koniec mistrzostw świata. Pytanie brzmi jednak, czy przejdziemy do drugiej fazy grupowej, by spróbować sensacyjnie awansować do ćwierćfinału, czy może pozostanie walka o Puchar Prezydenta, czyli miejsca 25-32 dla ostatnich drużyn z każdej grupy. O tym właśnie zadecyduje starcie z "Helwetami".

Mistrzostwa świata 2025! Polska wciąż w grze

Jakie są scenariusze? Otóż wygrana daje nam pewny awans, bo do kolejnej rundy przechodzą trzy najlepsze drużyny z grupy (wyprzedzilibyśmy Szwajcarów). Remis także może zapewnić Polakom awans, ale tylko jeśli Niemcy wygrają z Czechami. Wówczas trzy drużyny (Szwajcaria, Czechy, Polska) mają po 2 pkt i równe bilanse bramkowe w meczach bezpośrednich (w meczu Czechy - Szwajcaria też był remis). Zatem czynnikiem decydującym będzie liczba zdobytych bramek, a tą Polacy na pewno w tym scenariuszu będą mieć lepszą od Szwajcarów (i zapewne od Czechów też, bo obecnie mają oni 36 goli, a my 47).

Piłka ręczna: Polska - Szwajcaria. Rewanż za Euro 2024

Porażka lub wygrana Czechów z Niemcami przy naszym remisie gwarantują nam ostatnie miejsce i grę o wspomniany Puchar Prezydenta. Kto będzie faworytem polsko-szwajcarskiej rywalizacji? Teoretycznie to nasi rywale byli losowani z czwartego, najsłabszego koszyka. Jednak "Helweci" z Niemcami poradzili sobie lepiej niż Polska, bo przegrali tylko 29:31. Poza tym nasze ostatnie spotkanie o punkty podczas Euro 2020 również zakończyło się triumfem rywali i to aż 31:24. Choć nasza kadra zajęła wyższe miejsce podczas mistrzostw Europy 2024 (16 vs 21).

Tak czy inaczej, czeka nas niełatwy bój, by podtrzymać marzenia o ćwierćfinale. Cel trudny, bo jeśli awansujemy do drugiej fazy grupowej to z 1 pkt za remis z Czechami (punkty za ostatnią w grupie Szwajcarię odpadają). Znamy już także naszych rywali w kolejnej fazie. Będą nimi Duńczycy (awans z 4 pkt), Włosi (2 pkt) i Tunezja (0 pkt). Do ćwierćfinałów awansują dwa najlepsze zespoły.

Mecz Polska - Szwajcaria odbędzie się w niedzielę 19 stycznia o godzinie 15:30. Transmisja dostępna będzie na TVP Sport. W Internecie z kolei mecz będzie można obejrzeć na sport.tvp.pl oraz na platformie streamingowej Viaplay. My zapraszamy na relację tekstową na żywo na stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.