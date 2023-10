Legenda kadry bije na alarm. "To bardzo niepokojące"

Sławomir Szmal w reprezentacji Polski grał przez 20 lat. W tym czasie w biało-czerwonych barwach sięgnęli po trzy medale mistrzostw świata. W 2007 Polacy zdobyli wicemistrzostwo globu, a w 2009 i 2015 zajmowali na tej imprezie trzecie miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Grupa Azoty Chemik Police bez porażki w Tauronlidze. Iga Wasilewska: Jeszcze mamy rezerwy i szeroką ławkę

Sławomir Szmal dostrzega problemy polskiej piłki ręcznej. Bije na alarm

Medal z 2015 roku był jednak jednym z ostatnich tchnień polskiej kadry. Rok później udało się jeszcze zająć 4. miejsce na igrzyskach olimpijskich, ale od tego czasu Biało-Czerwoni znajdują się w kryzysie. Nie pojechali na igrzyska w Tokio, na mistrzostwach świata najlepszym rezultatem w tym czasie było 13. miejsce w 2021 roku, a na mistrzostwach Europy 12. w 2022. To wyniki dalekie od zadowalających.

Zdaje sobie z tego sprawę również Sławomir Szmal, który od czerwca 2021 roku jest działaczem Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Wiceprezes ds. szkolenia sportowego w rozmowie ze stroną ZPRP bije na alarm. Przyznaje, że sukcesy jego pokolenia nie zostały odpowiednio wykorzystane.

- Zdajemy sobie sprawę, że piłka ręczna nie była popularyzowana wśród dzieci w odpowiedni sposób, czego dowód widzimy na przykładzie liczby trenujących. Dane, do których mam dostęp, mówią, że ta w ciągu ostatnich sześciu lat mocno spadła. To bardzo, bardzo niepokojące. Musimy podjąć wszelkie działania i zaangażować wszystkie siły - wiedzę, czas, pieniądze - żeby piłka ręczna odzyskała swój dawny potencjał - stwierdził.

Szmal uleczy polską piłkę ręczną? "Musimy ściśle współpracować"

Jak naprawić sytuację w polskiej piłce ręcznej? W najbliższym czasie Sławomir Szmal będzie odpowiadał za reformę rozgrywek młodzieżowych. Przyznał, że dla całego ZPRP będzie to jedno z najważniejszych zadań.

- Oprócz malejącej liczby zawodników, zmniejsza się także liczba klubów. W tym momencie stoimy przed problemem, że drużyny muszą udawać się na dalekie wyjazdy, ale nie powinniśmy się nad tym w ogóle zastanawiać. Rozwiązanie jest proste: sprawić, by powstało więcej klubów. To będzie jedno z głównych zadań i dla Związku Piłki Ręcznej w Polsce, i dla okręgowych związków w kolejnych latach. Musimy ściśle współpracować, by jak najszybciej odwrócić tę tendencję. Tu nie mam do przekazania konkretów, bo sytuacja wymaga dłuższej dyskusji w gronie ekspertów z różnych branż. Projekt, który powstanie, musi być obliczony na długie lata - zaznaczył.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Już w styczniu reprezentacja Polski weźmie udział w mistrzostwach Europy w Niemczech. Polacy będą walczyć o wyjście z grupy z Norwegią, Słowenią i Wyspami Owczymi. Sławomir Szmal wierzy, że kadrę stać na sprawienie niespodzianki i wygranie przynajmniej jednego ze spotkań ze Słoweńcami lub Norwegami. Euro 2024 Biało-Czerwoni rozpoczną od starcia z tymi ostatnimi 11 stycznia.