Nowe informacje ws. reprezentanta Polski. Wiadomo, kiedy wróci do gry. Santos nie będzie zadowolony

Adam Buksa doskonale zaczął 2022 rok. W 11 spotkaniach New England Revolution strzelił aż dziewięć goli i zapracował na letni transfer do znacznie silniejszej ligi. Za 6 milionów euro przeprowadził się do francuskiego RC Lens. W międzyczasie ugruntował też swoją pozycję w reprezentacji Polski, dla której zagrał jak dotąd dziewięć razy i zdobył pięć bramek.

Nowe informacje ws. zdrowia Adama Buksy. Trener RC Lens podał szczegóły

Przygoda Polaka z RC Lens nie zaczęła się najlepiej. Od przybycia do nowego zespołu wystąpił tylko w czterech spotkaniach, w czasie których przebywał na murawie przez ok. 59 minut. W dużej mierze winne są temu urazy. Buksa najpierw doznał złamania kostki w czerwcowym meczu Ligi Narodów z Belgią, a kiedy wrócił do zdrowia, już miesiąc później ponownie musiał pauzować. Tym razem przez kontuzję stawu skokowego. Z tego też powodu zawodnik ominął mundial w Katarze i dalej nie wrócił do gry.

Pozytywne informacje w sprawie zdrowia Adama Buksy przekazał Franck Haise, trener RC Lens. Szkoleniowiec na konferencji prasowej oświadczył, że jeśli wszystko pójdzie z planem Polak może wrócić na boisko na początku kwietnia.

Sam zawodnik pod koniec 2022 roku opowiedział o walce z kontuzją. - Minęły cztery tygodnie od operacji i nadal jestem całkowicie wyłączony z treningów. Wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze dużo czasu zajmie mi powrót do ćwiczeń na boisku i optymalnej formy. Obiektywnie patrząc, celujemy w przełom marca i kwietnia - powiedział w rozmowie ze stroną internetową Pogoni Szczecin, czyli klubu, w którym zapracował sobie na transfer za granicę.

Poza Adamem Buksą w klubie występuje jeszcze dwójka Polaków - Przemysław Frankowski i Łukasz Poręba. Szczególnie dobre wrażenie we Francji robi ten pierwszy. Jak niedawno poinformował oficjalny profil Ligue 1, Przemysław Frankowski został nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza stycznia. Polak otrzymał to wyróżnienie, dzięki rozegraniu czterech bardzo dobrych spotkań, w których strzelił dwa gole. Statuetkę ostatecznie zdobył jednak Wissam Ben Yedder z Monaco.

Zespół RC Lens przeżywa nieco słabszy okres po świetnym początku sezonu i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Po 23. kolejkach mają 46 punktów i do pierwszego PSG dzieli ich już osiem punktów.