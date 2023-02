Francuzi docenili Frankowskiego. Tylko dwóch konkurentów w walce o nagrodę

Przemysław Frankowski przeniósł się do Francji w sierpniu 2021 roku, kiedy za 2 miliony euro RC Lens sprowadził go z Chicago Fire. 27-latek praktycznie od razu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i aktualnie trudno sobie wyobrazić, że Franck Haise mógłby go posadzić na ławce rezerwowych. Reprezentant Polski w ostatnich miesiącach kilkukrotnie znajdował się w "11" kolejki Ligue 1. To jednak nie koniec wyróżnień.

Przemysław Frankowski nominowany do nagrody piłkarza miesiąca Ligue 1

Jak poinformował oficjalny profil Ligue 1, Przemysław Frankowski został nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza stycznia. Polak zapracował na to wyróżnienie, rozgrywając cztery bardzo dobre spotkania, w których zdobył dwie bramki. Na szczególne pochwały zasłużył po wygranym 3:1 starciu z PSG. - Poprawne wymówienie jego pełnego imienia i nazwiska zajmuje nam więcej czasu niż jemu otwarcie wyniku meczu - pisały wówczas francuskie media.

Poza Frankowskim nominowani do tego wyróżnienia są Alexis Sanchez i Wissam Ben Yedder. Ten pierwszy w przeszłości był gwiazdą m.in. FC Barcelony i Arsenalu, a obecnie jest kluczową postacią w zespole Olympique Marsylii. Na wyróżnienie zasłużył, podobnie jak Polak, dzięki dwóm trafieniom. Z kolei kapitan Nicei strzelił w styczniu aż cztery gole i wydaje się faworytem do odebrania nagrody.

Nominowani do nagrody piłkarza miesiąca:

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Alexis Sanchez (Olympique Marsylia)

Wissam Ben Yedder (OGC Nicea)

Niedawno Przemysław Frankowski został wyróżniony przez największy francuski dziennik "L'Equipe". Polak został wybrany do najlepszej "11" całej rundy jesiennej. Były piłkarz Lechii Gdańsk znalazł się w składzie razem z m.in. Leo Messim, Neymarem, czy Marco Verrattim. Zestawienie tworzą wyłącznie reprezentanci czterech klubów: PSG, Lens, Lille oraz Olympique'u Marsylii.

RC Lens, które ma w składzie aż trzech Polaków (Przemysława Frankowskiego, Adama Buksę i Łukasza Porębę), zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Ligue 1. Klub ma na koncie 46 punktów i traci osiem do liderującego PSG. W następnej kolejce czeka ich wyjazd na mecz z drużyną Olympique'u Lyon.