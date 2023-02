Media: Modrić zły na Real Madryt. Może odejść po sezonie. Zaskakujące informacje

Kontrakt Luki Modricia z Realem Madryt wygasa pod koniec czerwca. Do końca obowiązywania umowy pozostają zatem nieco ponad cztery miesiące. Mimo to działacze zespołu z Santiago Bernabeu nie kwapią się, by przedstawić doświadczonemu pomocnikowi nową ofertę. Nie podoba im się przede wszystkim to, że Modrić nie chce zakończyć kariery reprezentacyjnej.

Real chce wymusić na Modriciu koniec występów w kadrze. Wciąż nie zaproponował kontraktu

Ostatnimi czasy 37-latek rzadko kiedy dostaje od trenera Carlo Ancelottiego możliwość gry w pełnym wymiarze czasowym. Szkoleniowiec tłumaczy to zmęczeniem Modricia po mundialu w Katarze. W klubie woleliby, aby porzucił grę dla Chorwacji i zważając na swój wiek, całą energię poświęcił na występy w klubie. Tymczasem Modrić planuje reprezentować swój kraj podczas nadchodzącego Euro 2024.

Poza tym Real zamierza nieco odmłodzić swój skład. Coraz więcej minut dostają Tchouameni i Camavinga, a głównym celem transferowym drużyny ma być w letnim okienku Jude Bellingham. Gdyby udało się go pozyskać, pozycja Modricia w zespole mogłaby zostać zachwiana.

Luka Modrić zniesmaczony zwłoką Realu Madryt. Nie musi zostać za wszelką cenę

Jak twierdzi hiszpańskie "Relevo", Real chce wobec tego poczekać do najważniejszych momentów sezonu, by przekonać się, jak Modrić spisze się w kluczowych meczach Ligi Mistrzów. Dopiero wtedy ma podjąć decyzję, czy będzie dalej współpracować ze swoją gwiazdą. Portal zaznacza również, że sam Chorwat "nie jest zadowolony z tej sytuacji". Piłkarz o takim dorobku domaga się lepszego traktowania, a jednocześnie czuje, że jego pozycja słabnie. Nie chce zostać zdegradowany do roli rezerwowego, dlatego sam również nie wyklucza odejścia, mimo że marzył o zakończeniu kariery w barwach Realu.

Kończący we wrześniu 38 lat Modrić po fantastycznym dla siebie mundialu w Katarze, gdzie zdobył wraz z reprezentacją brązowy medal, teraz liczy na kolejny sukces w chorwackich barwach. W czerwcu zamierza wziąć udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. Jego zespół w półfinale tej imprezy zagra z Holendrami.