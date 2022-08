Keylor Navas na wylocie z PSG. Piłkarz domaga się pokaźnej odprawy

W ostatnim sezonie Keylor Navas nie mógł liczyć na regularną grę w pierwszym składzie PSG, ponieważ przegrywał rywalizację z Gianluigim Donnarummą. Przed obecnymi rozgrywkami trener francuskiego klubu Christophe Galtier potwierdził, że pierwszym bramkarzem nadal będzie Włoch. W związku z tym Kostarykanin zaczął rozglądać się za nowym zespołem.

Transfer Navasa do Napoli przedłuża się. Bramkarz nie chce rezygnować z odprawy

Od niedawna media donoszą, że Navas jest bliski przenosin do Napoli. Bramkarz ma zostać włączony w transfer Fabiana Ruiza do PSG. Hiszpan zostanie niedługo ogłoszony nowym zawodnikiem mistrza Francji, ale na przejście Navasa do Napoli trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Powodem przedłużenia się transferu są żądania finansowe Kostarykanina. Zawodnik ma ważny kontrakt z PSG do 2024 roku, który gwarantuje mu zarobki o łącznej wysokości 18 milionów euro. Jak informuje Corriere dello Sport, bramkarz nie zamierza rezygnować z odprawy za rozwiązanie umowy z obecnym pracodawcą. Navas porozumiał się już z Napoli, z którym związałby się dwuletnim kontraktem. Działacze włoskiego klubu zaoferowali mu łącznie siedem milionów euro. Zdaniem włoskich mediów, Napoli cierpliwie czeka na zakończenie negocjacji pomiędzy PSG a Kostarykaninem i nie zamierza rozglądać się za innymi bramkarzami.

Napoli po trzech kolejkach Serie A ma na koncie siedem punktów i zajmuje pierwsze miejsce tabeli. W minionej serii spotkań drużyna prowadzona przez Luciano Spallettiego bezbramkowo zremisowała z Fiorentiną. Już najbliższą środę o 20:45 zmierzy się z Lecce.

PSG z kolei po świetnym początku rozgrywek zaliczyło pierwszą wpadkę. W niedawno zakończonej kolejce mistrz Francji zremisował 1:1 z Monaco. Mimo tego nadal jest liderem tabeli z dorobkiem 10 punktów. W kolejnym meczu Ligue 1 zagra z Toulousą. Spotkanie zaplanowane jest na środę o 21:00.

