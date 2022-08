FC Barcelona się nie zatrzymuje. Interesuje się zawodnikiem Borussi Dortmund

FC Barcelona pomimo problemów finansowych jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Tego lata do klubu dołączyli już Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen i Jules Kounde. Jak się okazuje, na tym działacze klubu z Katalonii nie zamierzają się zatrzymywać.

FC Barcelona planuje kolejny transfer. Tym razem chodzi o prawego obrońcę

Od dłuższego czasu media informowały, że FC Barcelona zamierza ściągnąć prawego obrońcę. Z początku dziennikarze podawali, że do drużyny Xaviego mogą przenieść się Juan Foyth (Villarreal) lub Hector Bellerin (Arsenal). Ostatecznie żaden z tych piłkarzy nie trafił do Barcelony i klub zaczął rozglądać się za innymi obrońcami.

We wtorek na liście życzeń hiszpańskiego zespołu pojawiło się nowe nazwisko. Jak podaje "Mundo Deportivo", chodzi o Thomasa Meuniera z Borussii Dortmund. Problemem w sprowadzeniu Belga mogą być oczekiwania finansowe niemieckiej drużyny, która żąda za piłkarza około 20 milionów euro. FC Barcelona nie zamierza obecnie inwestować takiej kwoty. W mediach spekuluje się, że działacze mogą obniżyć cenę Meuniera, włączając do transakcji Sergino Desta. Na niekorzyść klubu z Katalonii działa także czas. Do końca okienka transferowego pozostały już tylko dwa dni i zespół musi się bardzo pospieszyć, aby sfinalizować przejście Belga.

Dziennikarze dodają również, że transfer Meuniera będzie możliwy tylko wtedy, gdy Barcelonę opuszczą niechciani gracze tacy jak między innymi Memphis Depay i Pierre - Emerick Aubameyang. Holenderski napastnik miał przenieść się do Juventusu, ale ostatecznie do tego nie dojdzie, ponieważ Włosi zdecydowali się ściągnąć Arkadiusza Milika.Z kolei Gabończyk z kolei jest bardzo blisko przenosin do Chelsea.

Thomas Meunier gra w Borussii Dortmund od lipca 2020 roku. Do tej pory w barwach niemieckiego klubu rozegrał 63 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył siedem asyst. Obrońca jest także reprezentantem Belgii. W kadrze narodowej wystąpił 56 razy, ośmiokrotnie pokonując bramkarzy rywali.