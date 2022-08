Niebywałe statystyki Lewandowskiego. Hiszpanie pod wrażeniem. "Przeraża"

Robert Lewandowski bardzo szybko zyskał uznanie fanów oraz zaufanie kolegów z drużyny. Po trzech ligowych meczach śmiało można powiedzieć, że 34-latek jest jednym z liderów katalońskiego klubu. Potwierdzają to statystyki. W tym jedna, która szczególnie powinna zwrócić uwagę obrońców rywali.

Robert Lewandowski z zabójczą skutecznością w LaLiga. Ponad 50% strzałów wpada do siatki

Kapitan reprezentacji Polski może poszczycić się bardzo dobrą skutecznością w pierwszych meczach w lidze hiszpańskiej. Jak wyliczyli prowadzący program "LaTdT" w katalońskim radiu, ponad połowa celnych strzałów Roberta Lewandowskiego w LaLiga wpadła do siatki.

Według danych Polak oddał łącznie jedenaście strzałów, z czego osiem było celnych. Jako że Lewandowski ma na koncie cztery bramki, oznacza to, że połowa jego strzałów celnych zakończyła się golem. Hiszpanie są pod wrażeniem skuteczności 34-latka.

"Badanie Carlosa Domenecha oraz Marcusa Domenecha. Lewandowski. 11 strzałów w 3 meczach ligowych z czego 8 celnych i 4 gole" - czytamy na profilu "LaTdt" na Twitterze.

"Statystyka Lewandowskiego, która przeraża rywali" - piszą z kolei na ten temat dziennikarze stacji TV3. Katalończycy dodają, że FC Barcelona podpisała kontrakt z odpowiednim człowiekiem. "Życiorys Polaka był gwarantem, że Barca podpisała kontrakt z napastnikiem o udokumentowanej skuteczności, a liczby nadal to potwierdzają". Zdaniem mediów, Polak może niebawem stać się jednym z głównych pretendentów do zdobycia "Złotego Buta". "Jak dotąd jest spektakularny. Jeśli Lewandowski będzie grać tak dalej, stanie się głównym kandydatem do zdobycia Złotego Buta po raz trzeci z rzędu".

