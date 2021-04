Ekspert nie ma wątpliwości. "Oni nie powinni grać w Paris Saint-Germain"

PSG przegrało u siebie rewanż z Bayernem 0:1, ale dzięki wygranej 3:2 w pierwszym meczu awansowało do półfinału Ligi Mistrzów. Tam zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Borussia Dortmund – Manchester City. W pierwszym spotkaniu do wygranej przyczyniły się dwie największe gwiazdy paryżan – Kylian Mbappe (zdobył dwie bramki) i Neymar (asystował przy dwóch pierwszych golach).

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Neymar musi płakać we Francji? [Naszym Okiem]

Jamie Carragher krytycznie o Neymarze i Kylianie Mbappe: Gracze o takiej jakości nie mogą grać w PSG

W studiu CBS Sports na temat obu piłkarzy wypowiedział się Jamie Carragher. Jego zdaniem Brazylijczyk i Francuz mogą w tym roku walczyć o Złotą Piłkę, ale nie powinni dłużej występować w Ligue 1. – Jeśli PSG wygra Ligę Mistrzów, to Złota Piłka rozstrzygnie się między Neymarem a Mbappe. Ale nie podoba mi się to, że gracze o takiej jakości grają w lidze francuskiej, która jest średnia albo słaba. Piłkarze tej klasy nie powinni grać tydzień w tydzień w Ligue 1, to nie jest dobre dla nich, tam przychodzą tylko dla pieniędzy – powiedział.

Carragher stwierdził też, że kariera Neymara w barwach klubu ze stolicy Francji będzie oceniana głównie ze względu na Ligę Mistrzów. Były reprezentant Anglii wyjaśnił, dlaczego Brazylijczyk zdecydował się na taki ruch. – Ocena dorobku Neymara w PSG zależy od Ligi Mistrzów. Wybrał ten klub, aby zdobyć trofeum, którego Paris Saint-Germain jeszcze nie ma, a także, żeby wygrać Złotą Piłkę. Chciał też wydostać się z cienia Leo Messiego w Barcelonie, bo czuł, że tam nie zostanie najlepszym piłkarzem na świecie – dodał.

Według mediów Neymar zdecyduje się na przedłużenie kontraktu z PSG do 30 czerwca 2026 r. Z kolei Kylian Mbappe prawdopodobnie nie przedłuży wygasającej w przyszłym sezonie umowy i zdecyduje się na transfer do Realu Madryt. Mistrzowie Francji wyceniają swoją gwiazdę na 180 mln euro.