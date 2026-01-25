15:5. Niebywały mecz zespołu Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski ostatnio regularnie wychodził w pierwszym składzie AS Romy. W niedzielnym hicie Serie A przeciwko AC Milanowi miejsca dla niego jednak zabrakło. Trener Gian Piero Gasperini zdecydował się na trio stoperów: Mancini-Ndicka-Ghilardi. Polak nie wszedł nawet z ławki. Jak pod jego nieobecność poradzili sobie jego koledzy?

Roma oddawała strzał za strzałem. Nagle padł gol dla Milanu

Początek meczu należał zdecydowanie do piłkarzy AS Romy, którzy co rusz szturmowali bramkę gości. Szczególnie aktywny w ataku był Donyell Malen. Holender z łatwością dochodził do sytuacji strzeleckich. Sam jeden wykręcił wskaźnik xG na poziomie 1,02. Brakowało jedynie skuteczności. Po pierwszej połowie statystyka strzałów wynosiła 11-1 na korzyść Romy. Mimo to na tablicy wyników nadal było 0:0. Najlepszą okazję w doliczonym czasie gry miał Zeki Celik, ale jego uderzenie z bliskiej odległości w cudowny sposób zatrzymał Mike Maignan. Francuski bramkarz wykazał się nie lada refleksem i w ostatniej chwili wyciągnął prawą rękę, zapobiegając trafieniu.

Po zmianie stron pierwszy celny strzał oddał Milan, a konkretnie Adrien Rabiot. Piłkę na rzut rożny wybił jednak Mile Svilar. Roma za to zwolniła tempo, a mecz stracił na intensywności. W końcu w 62. minucie niewykorzystane okazje Rzymian się zemściły. Po krótkim wykonaniu rzutu rożnego precyzyjne dośrodkowanie posłał Luka Modrić, a piłkę głową do bramki wpakował Koni De Winter.

Szokujący remis w meczu na szczycie Serie A. Te statystyki mówią wszystko

Chwilę później boisko opuścił Malen, który sam oddał w tym meczu aż siedem strzałów. Żadnego jednak nie zamienił na gola. W końcu jednak wyręczyli go koledzy. Odpowiedź Romy przyszła w 74. minucie. Wtedy to piłkę ręką w polu karnym zagrywał Davide Bartesaghi i sędzia odgwizdał rzut karny. Do jedenastki podszedł Lorenzo Pellegrini i się nie pomylił. Pewnym strzałem wyrównał na 1:1.

Wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka, mimo że w strzałach było 15:5 dla Romy. Z kolei wskaźnik xG w przypadku gospodarzy wyniósł aż 2,75 przy tylko 0,44 dla Milanu. Podział punktów oznacza, że Milan pozostał na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 47 punktów. Roma awansowała na trzecią pozycję (43 punkty). Liderem jest natomiast Inter Mediolan (52 punkty).