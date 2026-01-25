Flick zabrał głos po triumfie Barcelony. Tych słów nikt się nie spodziewał

FC Barcelona w sobotę po zwycięstwie Realu Madryt z Villarrealem 2:0 straciła prowadzenie w La Lidze i po raz pierwszy od 29 listopada rozpoczynała swój mecz z pozycji ekipy goniącej lidera. Rywal do odrabiania strat był na papierze wymarzony, bo Real Oviedo to obecnie najgorsza drużyna ligi hiszpańskiej. Potrafi jednak odbierać punkty lepszym od siebie. W tym sezonie pokonał m.in. Real Sociedad, z którym "Duma Katalonii" przegrała przed tygodniem.
- Gramy u siebie i chcemy wygrać. Chodzi o nas, o to, jak zaczniemy, i to jest ważne, bo w ostatnich meczach rywale zawsze strzelali pierwszego gola. Musimy być skoncentrowani od samego początku i to chcę zobaczyć w zespole - mówił Hansi Flick na konferencji prasowej.
W pierwszym składzie gospodarzy wybiegł Robert Lewandowski. Polak był niemal pewniakiem wobec kontuzji Ferrana Torresa. Na ławce zasiadł Wojciech Szczęsny.
Barcelona tym razem nie dała się zaskoczyć, choć długo musiała czekać na premierowe trafienie. W pierwszej połowie się to nie powiodło, udało się natomiast w 52. minucie za sprawą Daniego Olmo. Na listę strzelców wpisali się ponadto Raphinha oraz Lamine Yamal, który popisał się efektownymi "nożycami". Ostatecznie "Duma Katalonii" pokonała beniaminka 3:0 i po nocy spędzonej na 2. pozycji wróciła na prowadzenie w La Lidze.
- Jestem zadowolony z zespołu, szczególnie w drugiej połowie. Pierwsza połowa była dla nas trudniejsza - ocenił na konferencji prasowej Hansi Flick (cytat za fcbarcelona.com). Dodał, że rywale przed przerwą grali bardzo solidnie, zaskakując wysokim pressingiem.
Flick też wyraził mało popularną opinię. Kibice i dziennikarze byli zachwyceni kunsztem Yamala, ale niemiecki szkoleniowiec wyróżnił inne trafienie. - Najważniejsze było zdobycie pierwszego gola, bo od tego momentu mogliśmy grać swoje. Ale oczywiście, takie gole są uwielbiane przez fanów, jestem z tego powodu szczęśliwy - dodał.
FC Barcelona w następnej kolejce La Ligi zmierzy się na wyjeździe z bardzo dobrze spisującym się w tym sezonie Elche. Wcześniej, bo już w środę, drużynę czeka walka o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. FC Barcelona musi pokonać FC Kopenhaga, jeśli nie chce oglądać się na rywali.