Czy reprezentacja Polski awansuje na MŚ w 2026 r.? Gala za miliony, nastroje jak po porażce

Ceremonia losowania związana z mistrzostwami świata w USA, Meksyku i Kanadzie wzbudziła ogromne zainteresowanie. Artykuł opisujący potencjalnych rywali Biało-Czerwonych oraz kulisy gali FIFA wywołał lawinę komentarzy. Szczególną uwagę przyciągnęła sonda umieszczona pod artykułem portalu Gazeta.pl, w której oceniano perspektywy kadry. Głosy ujawniają wyraźny podział nastrojów i rosnący niepokój przed decydującymi spotkaniami o awans. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Kibice nie wierzą w szczęśliwy finał. Przewaga odpowiedzi negatywnych jest wyraźna

Zdecydowana większość biorących udział w głosowaniu nie wierzy w awans reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w 2026 roku. Aż 66,68 procent głosujących wskazało odpowiedź ''nie'', co pokazuje dominujący sceptycyzm wobec obecnej sytuacji kadry narodowej (wynik z dnia 22.01.2026). Taki wynik trudno uznać za przypadkowy, zwłaszcza że oddano ponad 22 tysiące głosów. Pesymizm może wynikać z trudnej drogi do turnieju finałowego. W jednym z możliwych wariantów droga do mundialu prowadzi przez rywalizację z Albanią, a następnie ze zwycięzcą pary Ukraina-Szwecja. Dla wielu kibiców to zestaw rywali, który budzi więcej obaw niż nadziei. Często pojawia się przekonanie, że brak stabilności i nierówna forma zespołu nie dają podstaw do optymizmu.

sonda materiały redakcyjne

Jest też grupa wierzących w kadrę. Co trzeci głos daje nadzieję

Jednocześnie w wynikach widać, że nie wszyscy skreślają reprezentację. Dokładnie 33,32 procent głosujących uważa, że Polska awansuje na mundial 2026. To sygnał, że mimo krytycznych ocen część kibiców wciąż wierzy w potencjał drużyny. Dla tej grupy kluczowe znaczenie ma możliwość pozytywnego zaskoczenia w barażach. Wskazywane są pojedyncze mecze, presja związana z rywalizacją oraz doświadczenie kadrowiczów. Pojawia się nadzieja, że w decydującym momencie drużyna zagra skuteczniej niż w poprzednich spotkaniach.

Wyniki sondy pokazują nastroje przed kluczowym momentem. Ostateczne odpowiedzi dadzą boiska

Taki rozkład odpowiedzi dobrze oddaje atmosferę panującą wokół reprezentacji Polski. Wyraźna przewaga sceptyków pokazuje, jak mocno ograniczone jest dziś zaufanie do drużyny narodowej. Jednocześnie jedna trzecia odpowiedzi pozytywnych świadczy o tym, że nadzieja wciąż się tli. Prawdziwa weryfikacja nastąpi jednak dopiero w meczach barażowych. To one rozstrzygną, czy obawy były uzasadnione, czy też reprezentacja potrafi odwrócić nastroje kibiców i wywalczyć awans na mundial 2026.