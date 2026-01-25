Hiszpanie zmiażdżyli Lewandowskiego po meczu! Niestety

W sobotni wieczór Real Madryt wygrał 2:0 z Villarrealem i objął prowadzenie w tabeli La Liga. Dzień później FC Barcelona chciała odpowiedzieć, a pomóc w tym miał Robert Lewandowski. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie. Jak spisał się nasz rodak? Jak oceniły go media?

Słaby występ Lewandowskiego. Media nie miały litości

Po pierwszej połowie dostał słabe noty, ale też nie było powodów do chwalenia go. 37-latek był mało widoczny i zmarnował kilka okazji. Nie miał również odpowiedniego wsparcia kolegów, którzy podawali głównie niedokładne piłki. Media były jednogłośne i wystawiły mu "5" w 10-stopniowej skali. A jak to wyglądało po drugiej połowie?

Barcelona przebiła mur Realu Oviedo dopiero w 52. minucie. Lewandowski nie miał jednak w tym udziału, a do siatki trafił Dani Olmo. Chwilę później było już 2:0 po znakomitym przejęciu piłki i strzale Raphinhy. W kolejnych minutach Polak był bardziej widoczny. Stał się aktywny, pokazywał do podań, ale brakowało mu dokładności. Tą pokazał Lamine Yamal, strzelając z przewrotki, ustanawiając wynik na 3:0, choć w samej kocówce Polak mógł jeszcze podwyższyć.

Portal SofaScore wystawił naszemu rodakowi tylko "6,1", co było najniższą notą w całej drużynie. Uzasadnienia jednak nie podano. "Nie udało mu się oddać czystego strzału głową. Rozegrał pełne 90 minut, ale nie powiększył dorobku bramkowego" - tak krótko drugą połowę w wykonaniu Lewandowskiego podsumowała "Marca". Nota się nie zmieniła, a więc znów otrzymał "5", co było jedną z najgorszych ocen. Taką samą otrzymali tylko Gerard Martin i Roony Bardghji.

Lewandowski najgorszy w niedzielne popołudnie?

A co o Polaku miały do powiedzenia inne hiszpańskie media? "Po przerwie miał kolejną okazję do zdobycia bramki, ale jej nie wykorzystał. Pozostał z poczuciem, że miał kilka szans" - pisał kataloński "Sport", wystawiając mu "5" - nikt nie dostał takiej samej ani niższej noty.

Znaleźli się jednak i tacy, którzy docenili zaangażowanie Lewandowskiego. To redakcja eldesmarque.com. "Dużo pracy i mało nagrody. Walczył ze środkowymi obrońcami, przyciągał ich i stwarzał przestrzeń dla pomocników. To nie był jego wieczór pod bramką, ale przyczynił się do fizycznego wysiłku, który otworzył mecz" - docenili go dziennikarze, wystawiając mu "5". Gorzej, bo na "4" oceniono Martina.

Kolejny mecz Barcelona rozegra już w środę 28 stycznia, ale w Lidze Mistrzów. Tego dnia zmierzy się z FC Kopenhagą. Będzie to kluczowe spotkanie dla Katalończyków, które może zadecydować o tym, czy bezpośrednio awansują do 1/8 finału, czy będą musieli rozegrać dodatkowy dwumecz.