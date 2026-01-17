Media: Oto lista życzeń Kloppa. Oni mogą trafić do Realu

Real Madryt rozstał się z Xabim Alonso po przegranej w finale Superpucharu Hiszpanii, w którym zespół ze stolicy przegrał z FC Barceloną 2:3. Tymczasowym trenerem został Alvaro Arbeloa, ale i jego początek pracy przyniósł porażkę. I to bardzo wstydliwą, bo 2:3 z Albacete w Pucharze Króla. Media spekulują, że nowym menedżerem Realu mógłby zostać Juergen Klopp i już piszą o potencjalnych wzmocnieniach.

Oto życzenia Kloppa. Rewolucja w Realu

"Pojawiły się doniesienia, że przekazał klubowi listę sześciu piłkarzy, których chciałby pozyskać tego lata, przy czym pięciu kolejnym gwiazdom grozi odejście z Bernabeu. Według źródła Klopp rozważa obrońcę Bayernu Monachium, Dayota Upamecano, jako potencjalnego kandydata. Niemiec był również zainteresowany usługami Marca Guehiego z Crystal Palace, ale Anglik jest o krok od transferu do Manchesteru City" - napisał TeamTALK, powołując się na hiszpańskie źródła.

Według doniesień Klopp byłby także chętny na wzmocnienie lewej obrony i sprowadzenie Alexa Jimeneza Bournemouth, a na liście życzeń Niemca są też dwaj pomocnicy: Bruno Guimaraes z Newcastle i Angelo Stiller ze Stuttgartu. Klopp ma także uważać, że Real powinien wzmocnić prawe skrzydło i chętnie widziałby w Madrycie Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. Odejść z klubu mieliby z kolei Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy i David Alaba.

Czas pokaże, czy w stolicy Hiszpanii dojdzie do rewolucji kadrowej i czy przede wszystkim do Madrytu trafi Juergen Klopp. W sobotę 17 stycznia o 14:00 Real rozegra kolejne ligowe spotkanie. Jego rywalem będzie Levante.