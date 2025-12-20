Co za słowa o Zielińskim! Aż oberwało się trenerowi

"Dobry przegląd sytuacji i wsparcie w środku pola, choć tym razem zabrakło mu zwycięskiego błysku" - tak włoskie media podsumowały występ Piotra Zielińskiego w piątkowym meczu Interu Mediolan z Bologną w półfinale Superpucharu Włoch. Od dłuższego czasu Polak prezentuje się w klubie bardzo solidnie, co nie umknęło uwadze dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego.

Piotr Zieliński chwalony za występy w Interze Mediolan. Szpilka w byłego trenera

W trakcie piątkowego spotkania głos zabrał Alessandro Raffa. "Zieliński zawsze był taki dobry, nie wygląda to najlepiej dla Simone (Inzaghiego - red.)" - napisał w serwisie X, punktując poprzedniego szkoleniowca mediolańczyków (obecnie pracuje w Al-Ahli, zastąpił go Cristian Chivu), niezbyt często korzystającego z 31-latka, który zwykle był rezerwowym.

"Zdominował Manchester City z (linią pomocy - red.) Calhanglou-Barella-Zieliński, a potem zdecydował, że nigdy więcej nie wystawi tego tria" - taki komentarz pod wpisem zamieścił jeden z internautów. Inny był bardziej wyważony w osądach. "W tym sezonie nawet nie grał świetnie, po prostu oczekiwania są niskie. Cieszymy się, kiedy dokładnie poda" - ocenił.

Piotr Zieliński na dobrej drodze do przebicia osiągnięć z debiutanckiego sezonu Serie A

Ewidentną różnicę widać w kluczowych statystykach. W 20 meczach obecnych rozgrywek Polak miał po dwie bramki oraz asysty, a w poprzednim sezonie taką samą liczbę trafień i jedno ostatnie podanie więcej zgromadził na przestrzeni 39 występów. Można zakładać, że jeśli w bieżącym sezonie rozegra podobną liczbę spotkań, to przebije swoje dokonania z poprzedniego.

W tym roku Piotr Zieliński będzie miał jeszcze jedną szansę na poprawienie indywidualnego dorobku. 28 grudnia Inter Mediolan zagra z Atalantą, drużyną Nicoli Zalewskiego, w wyjazdowym meczu Serie A.