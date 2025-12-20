Sensacyjna oferta dla Roberta Lewandowskiego. "Był pod wrażeniem"

O przyszłości Roberta Lewandowskiego sporo dyskutuje się w hiszpańskich mediach. Toczy się debata nad tym, czy FC Barcelona powinna przedłużać wygasający w czerwcu przyszłego roku kontrakt z Polakiem. W tym sezonie "Lewy" potwierdził, że jeśli jest zdrowy, to wciąż potrafi dać sporo drużynie. Z drugiej strony peselu się nie oszuka i w Katalonii zdają sobie sprawę z faktu, iż będzie mu trudno utrzymać wysoką formę przez dłuższy czas.

Lewandowski powędruje do MLS? "Był pod wrażeniem"

Bardzo możliwe, że następnego lata Lewandowski będzie zmuszony odejść z Barcelony, a już teraz widać, że chętnych na zatrudnienie Polaka nie brakuje.

Jakiś czas temu mówiło się o tym, że żywą legendę piłki chętnie sprowadziliby działacze Milanu. Nie da się ukryć, że włoska Serie A jest idealnym miejscem dla doświadczonych zawodników. Często też kluby z Italii sięgają po piłkarzy po ukończeniu 35. roku życia. Teraz temat Półwyspu Apenińskiego jednak ucichł, a o kapitana reprezentacji Polski najbardziej zabiega Chicago Fire.

"Mundo Deportivo" ujawniło, że Lewandowski oraz jego agent Pini Zahavi spotkali się z Greggiem Berhalterem, dyrektorem sportowym i zarazem trenerem tego klubu. Wygląda na to, iż "Lewy" otrzymał bardzo dobrą ofertę.

"Robert Lewandowski był pod wrażeniem propozycji, jaką przedstawili mu w Chicago Fire, ale nie spieszy mu się z podjęciem decyzji o swoim kolejnym kroku, ponieważ czeka na decyzję w sprawie wygasającego kontraktu z Barceloną" - czytamy na profilu Transfer News Live na platformie X, który przytacza informacje z "Mundo Deportivo".

Hiszpanie są pewni co do jednego w przypadku Lewandowskiego

W MLS można spotkać wielu uznanych graczy na czele z zawodnikami Interu Miami - Lionelem Messim i Luisem Suarezem. Priorytetem dla Lewandowskiego wciąż pozostaje Barcelona. A nawet jeśli Polak opuści klub, to hiszpańskie media są przekonane, że po zakończeniu kariery ponownie będzie mieszkał w Katalonii. Wszystko dlatego, że doskonale się tam czuje - podobnie zresztą jak jego rodzina.