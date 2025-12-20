Zalewski odstawiony od składu, a teraz jeszcze to. Kibice wydali wyrok

Nicola Zalewski miał znaleźć w Atalancie regularną grę i więcej minut niż w Interze Mediolan. Jednak pod koniec września, kiedy doznał kontuzji, coś się zmieniło i zaczął grać coraz mniej. - Polscy kibice powinni się martwić sytuacją Zalewskiego, jeśli mają nadzieję, że będzie często grał. Jego notowania u Ivana Juricia nie wyglądały zbyt dobrze, a teraz nie jest lepiej, bo Raffaele Palladino preferuje doświadczonych graczy. I właśnie dlatego stawia na Zappacostę, który z pewnością jest lepszy w obronie od Nicoli - powiedział Matteo Spini z dziennika "L’Eco di Bergamo" w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Kibice zdecydowali. Cios w Zalewskiego

Teraz wielkimi krokami zbliża się starcie z Genoą w 16. kolejce Serie A. Początek tego spotkania w niedzielę 21 grudnia o godz. 20:45. Serwis pianetatalanta.it wtypowali składy na to spotkanie.

Według ich informacji Atalanta zagra formacją 3-4-2-1. Tak prezentuje się przewidywany skład:

Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kolasinac - Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi - De Ketelaere, Samardzic - Scamacca.

Serwis przekazał, że w przewidywanym składzie rozważano między Bernasconim a Zalewskim. Jednak kibice uznali w stosunku 60 proc. do 40 proc., że wolą postawić w wyjściowej jedenastce na tego pierwszego.

Podobna sytuacja miała między Samardziciem a Maldinim, tylko różnica jest taka, że były piłkarz milanu przegrał w stosunku 30 do 70 proc.

Dla Nicoli Zalewskiego jest jeszcze szansa?

Zdaniem włoskich dziennikarzy dla Nicoli Zalewskiego jest jeszcze szansa w Atalancie. Matteo Spini w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że trener zmieni podejście. - Nie sądzę, żeby był kimś więcej niż rezerwowym. Chyba, że Palladino zacznie go traktować nie jako wahadłowego, a jako ofensywnego skrzydłowego. Nie można tego wykluczyć, bo Ademola Lookman wyjeżdża na miesiąc na Puchar Narodów Afryki, a jego zmiennikami na lewym skrzydle są Kamaldeen Sulemana i Daniele Maldini, którzy rozczarowują - powiedział.

- Zalewski jest bardzo dobry w atakowaniu z głębi skrzydła, jednak musi poprawić swoją grę w obronie. Myślę jednak, że nie ma powodu do obaw, bo kontuzji nabawił się prawy wahadłowy Raoul Bellanova, który do gry wróci dopiero za miesiąc, a przed Atalantą intensywny terminarz - wtórowała Marina Belotti z "Corriere dello Sera Bergamo".