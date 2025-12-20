We Włoszech będzie głośno o tym, co powiedział Boniek

Juventus po 15 kolejkach Serie A zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli ze stratą czterech punktów do AS Romy, która plasuje się o jedną lokatę wyżej. Spotkanie "Bianconeri" i "Giallorossi" będzie hitem 16. serii gier we Włoszech.

Z ciekawością na mecz "Juve" z Romą spoglądać mogą polscy kibice. Do gry po ponad sezonie przerwy spowodowanej kontuzją wraca napastnik klubu z Turynu, Arkadiusz Milik. To jednak inny Polak skradł show przed starciem na Allianz Stadium. Mowa o Zbigniewie Bońku.

Boniek grał w obu klubach. Nagle wypalił

Były prezes PZPN występował w Juventusie w latach 1982-1985, a następnie przeniósł się do rzymskiej ekipy, której barwy reprezentował przez kolejne trzy sezony. Dziś Boniek mieszka w Rzymie i często wskazuje Romę jako klub bliższy jego sercu.

- Roma jest w moim sercu, ale z Juventusem wszystko wygrałem - przypomniał w rozmowie z portalem "Gazzetta.it". Polak zdobył z turyńskim klubem mistrzostwo Włoch, krajowy puchar, Puchar Europy, Superpuchar Europy oraz Puchar Zdobywców Pucharów.

- Widać, że czuję się trochę bardziej związany z Romą, ale też dobrze spędziłem czas w Juventusie. W mojej karierze były to dwa bardzo ważne kluby - dodał były piłkarz.

W związku z przychylnością Bońka wobec Romy, kibice "Starej Damy" nie szczędzą słów krytyki pod adresem legendy reprezentacji Polski. Podczas cytowanej rozmowy z włoskimi mediami "Zibi" nagle wypalił w kierunku fanów z Turynu z dosadnym apelem.

- Nienawidzę być postrzegany jako wróg. Już wiele razy o tym mówiłem. W ciągu tych trzech lat dałem z siebie wszystko, co mogłem dla Juventusu i myślę, że zostawiłem po sobie coś ważnego. Przede wszystkim nigdy nie powiedziałem nic obraźliwego o "Bianconeri" - stwierdził Boniek.

Te słowa z pewnością podgrzeją i tak już gorącą atmosferę przed sobotnią rywalizacją turyńczyków z rzymianami. Początek spotkania o godz. 20:45.

