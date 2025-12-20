"Legia się skompromitowała". Napluli kibicom w twarz

Legia Warszawa jest w trakcie najgorszego sezonu od lat. Po czwartkowym zwycięstwie z Lincoln Red Imps przerwała historyczną serię jedenastu meczów bez zwycięstwa. Receptę na kryzys stołecznego zespołu ma znać Marek Papszun, który w piątek został ogłoszony jego nowym trenerem. Kibice będą po nim oczekiwać odbudowania potęgi Legii i dominacji na krajowym podwórku, ale 51-latek musi zacząć od małych kroków. Obecnie jego drużyna znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Kosecki postawił sprawę jasno. To kompromitacja Legii

Legia nagrabiła sobie u kibiców nie tylko za sprawą koszmarnych wyników sportowych, ale tego, jak długo zajęło jej znalezienie nowego trenera. Edward Iordanescu został zwolniony z klubu ostatniego dnia października, pierwsze pogłoski o Papszunie pojawiły się pod koniec listopada, a do jego zatrudnienia doszło dopiero po zakończeniu rundy zimowej. Teraz już wszystko jest jasne: w sezonie 2025/2026 Legia niczego wielkiego nie osiągnie i musi co najwyżej myśleć o utrzymaniu się w lidze.

Przeciągane negocjacje Legii z Rakowem w sprawie "transferu" Papszuna negatywnie ocenił Jakub Kosecki w programie "To jest Sport.pl":

- Uważam, że za długo to trwało. Na wielu płaszczyznach Legia się skompromitowała. Najlepiej na tym wyszedł Raków Częstochowa. Bo i te komunikaty, i przekazywanie informacji na temat trenera byłego, obecnego i przyszłego przebiegało bardzo płynnie. Dużo osób mnie pyta. I dużo osób mówi, że (Papszun) to najlepszy trener, jaki może trafić do Legii Warszawa. Ja zawsze odpowiadam: najlepszy trener Legii Warszawa to taki trener, który będzie co sezon zdobywał i mistrzostwo Polski, i Puchar Polski - podsumował 5-krotny reprezentant Polski.

Po chwili Kosecki rozwinął swoją myśl: - Ja w takiej Legii się wychowałem. W takiej Legii grałem. I takie były standardy narzucane z góry. Sezon z mistrzostwem i Puchar to był dopiero sezon uznawany za udany.

Legia Warszawa następny mecz ligowy rozegra 1 lutego. Jej rywalem będzie Korona Kielce.