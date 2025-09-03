Kucharski wymierzył cios w Lewandowskiego i kadrę. "Już za późno"

- Robert Lewandowski potrzebuje bata, żeby być dobrym - powiedział Tomasz Hajto. - Robert nie potrzebuje głaskania, bo potrzebuje nowych wyzwań, nowej motywacji - dodał 52-latek, który ocenił, że jeśli Jan Urban, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, nie wprowadzi odpowiednich zasad, to "polegnie" w kwestii współpracy z kapitanem. Te słowa odbiły się szerokim echem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Cezary Kucharski reaguje na to, co Tomasz Hajto powiedział o Robercie Lewandowskim

Odniósł się do nich Cezary Kucharski, dawny menedżer 37-latka, któremu ponownie wbił szpilkę. "Na to, co mówi Tomek Hajto, jest już za późno, reprezentacja jest od dawna zwasalizowana pod (Lewandowskiego - red.)" - napisał w serwisie X.

Kucharski, toczący sądowy spór z graczem FC Barcelony, bardzo krytycznie ocenia wiele ruchów Lewandowskiego. W czerwcu komentował w niemieckich mediach głośne wydarzenia z udziałem napastnika i ówczesnego selekcjonera Michała Probierza. Ten drugi podjął decyzję o przekazaniu opaski kapitańskiej, co znacznie osłabiło jego pozycję (a zaraz potem zrezygnował).

- Po raz kolejny zwolnił szkoleniowca reprezentacji. Do tej pory kwestionował autorytet trenera za plecami, gdy się z nim nie zgadzał. Teraz zrobił to oficjalnie, publicznie deklarując, że stracił zaufanie do trenera i rezygnuje - komentował 53-latek. Choć pomylił się co do tego, że atakujący nie wróci do kadry.

Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski. Od razu na mecz z gigantem

Piłkarz został powołany na wrześniowe zgrupowanie i decyzją Urbana znów został kapitanem. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wyprowadzi drużynę narodową na oba spotkania eliminacji mistrzostw świata 2026.

Zobacz również: Burza w Izraelu. Tak zostali potraktowani przez Norwegów. "Podwójna moralność"

W czwartek 4 września o godz. 20:45 reprezentacja Polski zagra z reprezentacją Holandii w Rotterdamie. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.