Media: Fabiański może zaliczyć sensacyjny transfer. Klub z czołówki Premier League!

Po słabym starcie sezonu trener Graham Potter został skrytykowany za to, że odsunął Łukasza Fabiańskiego od składu West Hamu United i nie chciał przedłużenia z nim kontraktu. W pierwszych trzech meczach "Młoty" straciły aż 11 goli, odpadły też z Pucharu Ligi Angielskiej. Tymczasem Fabiański czeka na konkretną ofertę. Celem jest pozostanie w Anglii, ale nie ma parcia, by jak najszybciej znaleźć nowy klub. Skupia się na rodzinie.

Fabiański na radarze czołowego klubu Premier League

W Anglii nie zapominają o Fabiańskim, fani Premier League chcieliby powrotu Polaka do bramki w jakimkolwiek klubie. Były reprezentant naszego kraju byłby wartością dodaną w każdym zespole - zarówno jako pierwszy bramkarz, jak i doświadczony rezerwowy. "Daily Mail" podał, że jedna z drużyn rozważa zatrudnienie Fabiańskiego.

Według tabloidu o Polaku myśli Aston Villa, ćwierćfinalista Ligi Mistrzów i szósta drużyna Premier League w zeszłym sezonie. Ekipa z Birmingham szuka następcy Emiliano Martineza, który chciałby odejść, ale też trener Unai Emery chciałby mieć nowego golkipera. Argentyńczyk był bliski transferu do Manchesteru United na finiszu okienka transferowego, ale nie udało się domknąć transakcji.

Fabiański byłby zatem co najmniej solidną konkurencją dla 34-letniego Marco Bizota, który trafił na Villa Park w lipcu tego roku. Zapewne miałby swoje szanse na grę. Ale Polak to nie jedyny kandydat. "Daily Mail" podaje, że Aston Villa jest zainteresowana też 37-letnim Rui Patricio. Portugalczyk odszedł latem z Al Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Łukasz Fabiański spędził całą zagraniczną karierę na Wyspach Brytyjskich. Grał w Arsenalu, Swansea City i West Hamie United. Łącznie zagrał w Premier League aż 376 meczów. 97 razy zachował czyste konto.

