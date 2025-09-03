Pogoń szykuje hit nad hity. Dopiero grał dla Mourinho!

Pogoń Szczecin nie ogranicza się w trakcie letniego okienka transferowego. Ściągnęła już ośmiu piłkarzy za ponad 4,7 mln euro. Najwięcej wydała na Sama Greenwooda z Leeds United - dwa miliony euro. Wygląda na to, że to nie koniec wzmocnień.

Pogoń pracuje nad transferem z tureckiego giganta

Pogoń Szczecin głęboko wierzy, że w tym sezonie wreszcie zgarnie swoje pierwsze trofeum w historii, a do tego są potrzebni nowi zawodnicy, którzy wniosą jakość. Najnowszy cel transferowy "Portowców" ma w tym pomóc. Jak podaje portal meczyki.pl, Pogoń negocjuje z Fenerbahce Stambuł transfer Bartuga Elmaza.

22-letni Turek to defensywny pomocnik, młodzieżowy reprezentant kraju. W tym sezonie dostał od Jose Mourinho jedynie kilkanaście minut w meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Feyenoordem Rotterdam. W poprzednich sezonach był głównie wypożyczany, m.in. do Sivassporu i NK Maribor. Wcześniej grał w Olympique Marsylia, ale okres we Francji był dużym niepowodzeniem. Francuzi zdołali jednak zarobić na Elmazie - w 2023 r. wyciągnęli go za darmo z Galatasarayu, którego jest wychowankiem, a niecałe trzy tygodnie później sprzedali do Fenerbahce za 1,4 mln euro.

Według "Meczyków" Pogoń ustaliła już warunki umowy z Elmazem, ale musi jeszcze dogadać się z jego klubem. Ten nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie. Najbardziej prawdopodobną opcją jest wypożyczenie Turka. Ale po sezonie będzie do wzięcia za darmo, bowiem wygaśnie jego umowa z Fenerbahce.

Bartug Elmaz jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 1,5 mln euro.

Według tureckich mediów Pogoń złożyła zapytanie o drugiego piłkarze Fenerbahce, Ognjena Mimovicia. To 21-letni Serb, gra na pozycji prawego obrońcy. Rundę wiosenną zeszłego sezonu spędził na wypożyczeniu w rosyjskim Zenicie St. Petersburg, zdążył zadebiutować w reprezentacji Serbii. W tym sezonie nie zagrał żadnego meczu.

Okienko transferowe w Polsce potrwa do 8 września.

Najbliższy mecz Pogoń rozegra 13 września, zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce.

