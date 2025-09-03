Powrót na stronę główną
Pogoń szykuje hit nad hity. Dopiero grał dla Mourinho!
Polskie kluby mają jeszcze kilka dni na przeprowadzenie transferów. Na finiszu okienka tempa nie zwalnia Pogoń Szczecin, która zbroi się, głęboko wierząc, że ten sezon będzie przełomowy w historii klubu. Według najnowszych wieści "Portowcy" pracują nad transferem zawodnika z ligi tureckiej, który grał nawet pod wodzą Jose Mourinho.
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2:0 (0:0)
Pogoń Szczecin nie ogranicza się w trakcie letniego okienka transferowego. Ściągnęła już ośmiu piłkarzy za ponad 4,7 mln euro. Najwięcej wydała na Sama Greenwooda z Leeds United - dwa miliony euro. Wygląda na to, że to nie koniec wzmocnień.

Pogoń pracuje nad transferem z tureckiego giganta

Pogoń Szczecin głęboko wierzy, że w tym sezonie wreszcie zgarnie swoje pierwsze trofeum w historii, a do tego są potrzebni nowi zawodnicy, którzy wniosą jakość. Najnowszy cel transferowy "Portowców" ma w tym pomóc. Jak podaje portal meczyki.pl, Pogoń negocjuje z Fenerbahce Stambuł transfer Bartuga Elmaza.

22-letni Turek to defensywny pomocnik, młodzieżowy reprezentant kraju. W tym sezonie dostał od Jose Mourinho jedynie kilkanaście minut w meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Feyenoordem Rotterdam. W poprzednich sezonach był głównie wypożyczany, m.in. do Sivassporu i NK Maribor. Wcześniej grał w Olympique Marsylia, ale okres we Francji był dużym niepowodzeniem. Francuzi zdołali jednak zarobić na Elmazie - w 2023 r. wyciągnęli go za darmo z Galatasarayu, którego jest wychowankiem, a niecałe trzy tygodnie później sprzedali do Fenerbahce za 1,4 mln euro.

Według "Meczyków" Pogoń ustaliła już warunki umowy z Elmazem, ale musi jeszcze dogadać się z jego klubem. Ten nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie. Najbardziej prawdopodobną opcją jest wypożyczenie Turka. Ale po sezonie będzie do wzięcia za darmo, bowiem wygaśnie jego umowa z Fenerbahce.

Bartug Elmaz jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 1,5 mln euro.

Według tureckich mediów Pogoń złożyła zapytanie o drugiego piłkarze Fenerbahce, Ognjena Mimovicia. To 21-letni Serb, gra na pozycji prawego obrońcy. Rundę wiosenną zeszłego sezonu spędził na wypożyczeniu w rosyjskim Zenicie St. Petersburg, zdążył zadebiutować w reprezentacji Serbii. W tym sezonie nie zagrał żadnego meczu.

Okienko transferowe w Polsce potrwa do 8 września.

Najbliższy mecz Pogoń rozegra 13 września, zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce.

