Alarm w kadrze! Lewandowski może nie zagrać z Holandią

- Mogę potwierdzić, że wszyscy są gotowi do gry - powiedział Jan Urban na początku konferencji prasowej przed debiutem w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Nie znaczy to jednak, że w czwartkowym meczu przeciwko Holandii w Rotterdamie nie zabraknie niespodzianek w podstawowym składzie.

Jedną z nich może być nieobecność Roberta Lewandowskiego. 37-latek wrócił do drużyny narodowej po tym, jak w opuścił czerwcowe zgrupowanie kadry. Lewandowski najpierw poprosił o wolne, tłumacząc się zmęczeniem. Niedługo później popadł w otwarty konflikt z Michałem Probierzem i zapowiedział, że w kadrze nie zagra, dopóki ten będzie selekcjonerem.

Trener drużyny narodowej się zmienił, Lewandowski znów został kapitanem, ale to nie znaczy, że wróci prosto do podstawowego składu. Zwłaszcza że w ostatnich tygodniach zmagał się z kontuzją, przez którą nie zagrał w pierwszej kolejce La Liga, a w dwóch kolejnych uzbierał łącznie raptem 26 minut.

Lewandowski nie zagrał w meczu z Mallorcą (3:0) i zaliczył 14 minut przeciwko Levante (3:2) oraz 11 minut z Rayo Vallecano (1:1). Czy 37-latek zagra w czwartek przeciwko Holandii? Pewnie tak, ale po konferencji prasowej można mieć wrażenie, że spotkanie zacznie na ławce rezerwowych.

Występ Lewandowskiego pod znakiem zapytania

- Kurczę, galowy skład, o który mnie pytacie, dla każdego może być inny - uśmiechał się Urban na konferencji prasowej. Uważam, że jako sportowcy nie możemy sobie pozwolić na to, by odpuścić taki mecz, bo koncentrujemy się tylko na niedzieli i Finlandii. Nie ma takiej możliwości. Musimy zrobić wszystko, żeby zagrać na miarę naszych możliwości i zagrać najlepiej, jak umiemy - dodał.

- Mamy jednak na uwadze to, że gramy dwa mecze. Mamy na nie strategię, nie tylko boiskową. Mamy w drużynie zawodników, którzy mieli problemy. Albo ze zdrowiem, albo zmieniali kluby, przez co grali niewiele. Musimy o tym myśleć - kontynuował Urban.

- Spójrzcie na Roberta. Przepracował okres przygotowawczy, grał w sparingach, ale potem doznał kontuzji i nie grał wiele w lidze. Teraz w ciągu krótkiego czasu miałby zagrać dwa razy po 90 minut? Nie wiem, nie wiem. Musimy się zastanowić, czy nie przesadzimy. Musimy się zastanowić, by podjąć odpowiednią decyzję i nie sprawić, że piłkarz dozna kolejnego urazu - podsumował Urban.

Mecz Holandia - Polska w czwartek o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.