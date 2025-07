Media: Polski talent zagra w Interze Mediolan!

Choć we Włoszech przez lata nie brakowało polskich piłkarzy, to akurat Inter Mediolan nigdy nie należał do klubów, w których znaleźlibyśmy wielu naszych rodaków. Dość powiedzieć, że gdy latem 2024 roku Piotr Zieliński zamieniał Napoli na Inter, stał się pierwszym Polakiem w seniorskim zespole "Nerazzurrich". Zimą tego roku dołączył do niego także Nicola Zalewski. Jeszcze przed nimi kilka lat w młodzieżowych zespołach spędził urodzony już we Włoszech Tommaso Guercio, ale on nigdy w pierwszej drużynie nie zadebiutował (obecnie gra w pierwszoligowym Śląsku Wrocław).

Teraz jednak Inter jest nieco polski, a wkrótce najpewniej stanie się jeszcze bardziej. Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, bardzo blisko podpisania kontraktu z Interem jest Patryk Mackiewicz. To bardzo utalentowany polski środkowy obrońca. Ma 17 lat i w swojej karierze szkolił się już w drużynach młodzieżowych Znicza Pruszków, Legii Warszawa oraz ostatnio Polonii Warszawa.

W barwach tej ostatniej święcił największe triumfy w juniorskiej piłce. Drużyna "Czarnych Koszul" do lat 17 zdobyła w minionym sezonie pierwsze w historii klubu mistrzostwo Centralnej Ligi Juniorów, pokonując w finałowej rozgrywce Raków Częstochowa 1:0 i 3:1. Mackiewicz był podstawowym graczem zespołu w obu spotkaniach. Zadebiutował już także w reprezentacji Polski do lat 17, grając w dwumeczu towarzyskim z Albanią (2:3 i 4:0) w listopadzie zeszłego roku.

Będzie trzeci Polak w historii pierwszego zespołu Interu?

Mackiewicz nie przedłużył swojej umowy z Polonią, stając się wraz z początkiem lipca wolnym zawodnikiem. Zgodnie z doniesieniami goal.pl teraz czas na Inter. Mierzący 192 cm wzrostu stoper zacznie oczywiście od drużyn młodzieżowych i gry w Primaverze (włoski odpowiednik CLJ), ale kto wie, możliwe, że któregoś dnia zadebiutuje i w pierwszym zespole jako trzeci Polak w historii Interu.