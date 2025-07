Ciemna strona Wimbledonu. Rywalka Świątek mówi wprost: Byłam przerażona

Organizatorzy Wimbledonu (All England Club) robią wszystko, żeby zadbać o komfort tenisistów. W tym celu korzystają z programu "Matrix Threat" od technologicznej firmy Signify, który wyszukuje w mediach społecznościowych obraźliwe treści wycelowane w uczestników wielkoszlemowego turnieju. W sytuacji, gdy wykryty zostanie komentarz, za którym kryje się wyraźny zamiar wyrządzenia sportowcom fizycznej krzywdy, sprawa zostaje przekazana służbom porządkowym w Anglii.

Niepokojące dane na Wimbledonie. Jest gorzej niż rok temu

"BBC" dotarło do danych, które uzyskały władze Wimbledonu. Okazuje się, że w pierwszym tygodniu tego turnieju "Matrix Threat" wykrył aż 1902 posty lub komentarzy uznanych za obraźliwe, dyskryminujące lub zawierające groźby. Dla porównania: w trakcie poprzedniej edycji turnieju w analogicznym czasie naliczono ich "tylko" 511. Na dodatek, do czasu fazy ćwierćfinałowej liczba przypadków, których granice w Internecie zostały przekroczone, urosła już do 2916.

Zawodnicy odczuwają skalę wszechobecnego hejtu. Po finałowym meczu Wimbledonu przeciwko Jannikowi Sinnerowi Carlos Alcaraz powiedział: - Wielu ludzi publikuje pozytywne rzeczy. Ale chciałbym móc zignorować wszystkie złe komentarze, które dostaje, bo one są w stanie cię naprawdę dotknąć. Ludzie potrafią być tak okrutni - opowiadał Hiszpan na łamach "BBC".

Podobnie wypowiadała się też finalistka kobiecego turnieju singla, Amanda Anisimova. - Na pewno byłam przerażona tym, co mam w telefonie, bo wiedziałem, że dostanę mieszany "feedback". Sprawdzanie social mediów po czymś takim, co się wydarzyło dzisiaj na korcie, bywa naprawdę trudne - powiedziała tenisistka cytowana przez "BBC", która w sobotę przegrała z Igą Świątek 0:6, 0:6.

Co najgorsze, przeciwdziałanie obraźliwym komentarzom stanowi spore wyzwanie. Mówiła o tym też Belinda Bencić, półfinalistka Wimbledonu. - To tysiące i tysiące komentarzy, niezależnie, czy wygrasz, czy przegrasz, które zawierają najobrzydliwsze rzeczy, o jakich możesz pomyśleć. Władze mówią nam, żebyśmy zgłaszali każdy zły komentarz. Ale musiałabym to robić latami, a to nie jest możliwe - stwierdziła kolejna tenisistka na łamach "BBC".

Organizatorzy Wimbledonu są przekonani, że wprowadzenie systemu "Matrix Threat" to ruch w dobrą stronę. Słyszymy, że dzięki jego działaniom sfrustrowani kibice zaczynają rozumieć, że ich działania w Internecie mogą mieć poważne konsekwencje.