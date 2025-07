Boniek nie ma złudzeń. Urban to nie Probierz. "Będzie inaczej"

Poszukiwania nowego selekcjonera Biało-Czerwonych rozpoczęły się 11 czerwca, kiedy do dymisji podał się Michał Probierz. Początkowo za faworyta na jego następcę był uważany Maciej Skorża, ale były szkoleniowiec Lecha Poznań nie skorzystał z oferty PZPN. Od tamtego czasu "do gry" wrócili inni kandydaci, a z czasem na prowadzenie wysunął się Jan Urban. Obecnie już całe środowisko piłkarskie jest przekonane, że to on zostanie nowym trenerem kadry Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać reprezentację Polski kobiet na Euro? Możejko: Sukcesem będzie zbudowanie fundamentu na przyszłość

Boniek komentuje wybór Urban. Mówi o jednej rzeczy

Zbigniew Boniek już kilka dni temu napisał na portalu "X": "Fajna ta nasza piłka. Wszyscy wiemy, że selekcjonerem będzie Jan Urban". We wtorek były prezes PZPN udzielił natomiast wywiadu Interii, w którym szerzej skomentował postać 63-letniego trenera i przyszłość reprezentacji Polski.

- Jest dobrym człowiekiem, a z dobrymi ludźmi zawsze się dobrze współpracuje. Zawodnicy będą mieli z nim dobrze. Janek zna swoją wartość, ale okazuje to w trochę inny sposób niż Michał Probierz. Na pewno będzie zaskakiwał składem, czy ustawieniem drużyny, ale nie będzie zaskakiwał krojem garniturów - powiedział o Urbanie Boniek.

I dodał: - Taktycznie zmieni zespół - myślę, że będzie grał inaczej niż Michał Probierz. Ale jak mówiłem przed chwilą, poczekajmy do meczu. Tracimy bardzo dużo czasu na dywagacje. Teraz pojawił się kolejny raz temat składu sztabu. Jaki sens mają te dyskusje? Koncepcję tworzy pierwszy trener, a my zastanawiamy się, nad fachowością trenera od przygotowania fizycznego. Dobrze, że taki jest, ale przecież w 3-4 dni nie zdziała cudów w tej kwestii. On może zawodnikom pomóc, a nie zbudować. W Portugalii i Hiszpanii ludzie nie mają pojęcia, kto jest w sztabie selekcjonera. Piłka to jest prosta gra.

ZOBACZ TEŻ: Dlatego Probierz odszedł z kadry. Boniek mówi tak, że jaśniej się nie da

W rozmowie z Interią Boniek wrócił też do zwolnienia Michała Probierza. I, po raz kolejny, podkreślił, że problemem w kadrze Polski są osoby, które wokół niej pracują i "wynoszą" zakulisowe informacje. Według byłego prezesa PZPN - Jan Urban udźwignie również te kwestie.

- Zawodnicy mają pewnych ludzi dosyć. Nie chcę rzucać nazwiskami, ale prowadzenie jakichś zakulisowych gierek nigdy nie służy dobru drużyny. Tak sobie myślę, że gdyby nie komunikat w sprawie opaski Roberta Lewandowskiego, Michał wciąż byłby trenerem. Nawet jeśli przegrałby z Finlandią. Ktoś jednak dopuścił do tego, by sytuacja rozegrała się zupełnie inaczej. Drużyna musi być szczelna, nic z niej nie może wychodzić, ale już nie chcę tego ruszać. Janek sobie z tym poradzi. On ma sympatyczną twarz, ale nie jest miękki i nie lubi, jak ktoś wokół niego się kręci - stwierdziła legenda polskiej piłki.

Zbigniew Boniek w przeszłości przez dziewięć lat (2012-2021) był prezesem PZPN, ale miał też epizod w roli trenera kadry. Pod jego wodzą w 2002 roku Biało-Czerwoni zanotowali 2 wygrane, remis i 2 porażki.