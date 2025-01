Dlatego Urbański przestał grać. Włoch ujawnia. Druzgocące

To nie było dobre pół sezonu dla Kacpra Urbańskiego. Po odejściu trenera Thiago Motty i przyjściu Vincenzo Italiano nasz utalentowany reprezentant stracił miejsce w podstawowym składzie. Ostatnio pojawiła się nadzieja na wypożyczenie do innego klub Serie A, jednak wiele osób nadal może się zastanawiać, dlaczego Polak w ogóle tak spadł w hierarchii w Bologni, skoro wcześniej spisywał się solidnie. Na to pytanie odpowiedział dla portalu WP SportoweFakty Andrea Nervuti dziennikarz "Bologna Today".

