Aryna Sabalenka jak dotąd udowadnia, że jej królestwo na kortach twardych ma się dobrze i nie toleruje najeźdźców. Białorusinka wygrała 20 meczów na "twardych" Wielkich Szlemach z rzędu, ostatni raz przegrywając takie spotkanie w finale US Open 2023. W Melbourne z kolei, by znaleźć jej porażkę, trzeba cofnąć się aż do 2022 roku, gdy w IV rundzie ograła ją Estonka Kaia Kanepi. Poziom dominacji niesamowity, a teraz Aryna może zrobić w Australii to samo, co Iga Świątek na kortach Roland Garros i wygrać Australian Open po raz trzeci z rzędu.

Keys pokonała wszelkie wyzwania. Jednak Sabalenka w Australii to coś zupełnie innego

Powstrzymać ją spróbuje Madison Keys. Amerykanka już przed rywalizacją w Melbourne pokazała, że będzie niezwykle groźna, wygrywając turniej w Adelajdzie. Mało kto jednak podejrzewał, że stać ją na aż tak wiele. Szczególnie że drogę do finału miała usłaną mocnymi rywalkami. Danielle Collins, Elina Switolina, ale przede wszystkim Jelena Rybakina i Iga Świątek. Keys przeszła przez prawdziwe piekło, lecz nic ją jak dotąd nie zatrzymało.

Dlatego, choć faworytką finału zdecydowanie będzie Aryna, trudno byłoby przekonać Amerykankę, że ktokolwiek jest teraz poza jej zasięgiem. Motywacji nie zabraknie, na swój drugi finał wielkoszlemowy w karierze Keys czekała od US Open 2017, gdzie uległa rodaczce Sloane Stephens. Teraz jest znacznie bardziej doświadczona, a jej siłowy, agresywny styl może akurat okazać się antidotum, na bardzo podobne podejście Białorusinki. Nawet rywalka prowadzi 4:1 w bilansie bezpośrednich spotkań, choć dokładnie tak samo było w przypadku Igi Świątek.

Sabalenka - Keys. O której finał Australian Open 2025? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał Australian Open Aryna Sabalenka - Madison Keys rozpocznie się w sobotę 25 stycznia o godz. 9:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Eurosport, zaś w Internecie dostępna będzie ona na platformie Max oraz w Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.