Szybko poszło. Raducanu znowu to zrobiła po porażce ze Świątek

Iga Świątek dotarła do półfinału tegorocznej edycji Australian Open. Polka przegrała w tej fazie rywalizacji z fenomenalną Madison Keys, która dość niespodziewanie wyeliminowała drugą rakietę świata i zameldowała się w finale tego wielkoszlemowego turnieju. Po drodze raszynianka mierzyła się m.in. z Emmą Raducanu, która wróciła po około ośmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. O Brytyjce zrobiło się głośno na świecie po raz pierwszy w 2021 roku, kiedy wygrała US Open, zaczynając turniej od kwalifikacji. Tenisistka miała wówczas 18 lat i wydawało się, że wielka kariera stoi przed nią otworem. Jednak pojawiły się urazy, które na pewno zahamowały jej rozwój.

Zaskakujące wyznanie Emmy Raducanu. Zakończyła współpracę z kolejnym trenerem

Po porażce z Igą Świątek w Australian Open tenisistka ogłosiła, że... kończy współpracę z trenerem Nickiem Cavadayem, z którym współpracowała w czasach juniorskich. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że... to był jej dziewiąty trener od zwycięstwa w US Open w 2021 roku!

W maju Emma Raducanu przeszła poważne operacje nadgarstków i kostek. Jak informuje Daily Mail, niedługo później tenisistka zakończyła współpracę z Sebastianem Sachsem. Do sukcesu w US Open przygotował ją Andrew Richardson, który mówił po rozstaniu, że chciał kontynuować współpracę, ale negocjacje nagle zostały zerwane. Kolejny szkoleniowiec - Dmitrij Tursunow poszedł o krok dalej i miał wspomnieć o "sygnałach ostrzegawczych, których nie można ignorować", przy okazji chwaląc etykę pracy zawodniczki.

Dlaczego Emma Raducanu nie trenuje pod okiem Nicka Cavadaya?

Ostatnim trenerem Emmy Raducanu był Nick Cavaday, z którym współpracowała przez ostatnich 14 miesięcy. Co się jednak stało, że ta współpraca została zakończona? Jak donosi Talk Sport, szkoleniowiec wycofał się, aby skupić się na własnym zdrowiu, bo z powodu problemów opuścił parę turniejów w sezonie.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem pracować z Emmą przez ostatnie 14 miesięcy. W tym momencie ważne jest dla mnie spędzenie większej ilości czasu w domu i priorytetowe potraktowanie powrotu do pełnego zdrowia, co jest trudne do zrobienia przy tak napiętym kalendarzu. Cieszę się, że Emma wróciła do gry w Tourze i jest teraz w pierwszej sześćdziesiątce. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobi dalej" - oświadczył szkoleniowiec, cytowany przez Talk Sport.

W związku z tym Emma Raducanu rozpoczyna poszukiwania swojego siódmego pełnoetatowego trenera w ciągu trzech i pół roku od przełomu na Wimbledonie 2021. "Chciałbym podziękować Nickowi za wspaniałą współpracę w ciągu ostatniego roku. Szczególnie po operacjach pomógł mi wrócić do pierwszej sześćdziesiątki na świecie. Życzę mu wszystkiego najlepszego w kolejnym rozdziale i bez wątpienia pozostaniemy w kontakcie" - powiedziała Emma Raducanu.

Z kim Emma Raducanu będzie współpracować?

Emma Raducanu planuje niedługo wziąć udział w turnieju Singapore Tennis Open. Zdaniem dziennikarzy Talk Sport do momentu znalezienia nowego szkoleniowca trener przygotowania fizycznego - Yutaka Nakamura, który dołączył do zespołu Emmy Raducanu pod koniec ubiegłego roku, ma pełnić szerszą funkcję.

Australian Open powoli dobiega końca. Wkrótce przekonamy się, kto zostanie zwycięzcą tegorocznej edycji. Czy Aryna Sabalenka obroni tytuł po raz trzeci, czy może rewelacyjna Madison Keys, która pokonała Igę Świątek, da radę zaskoczyć rywalkę? Początek finału już o 9:30 czasu polskiego.