To się dzieje! Bologna oddaje Kacpra Urbańskiego. Oto jego nowy klub

Kacper Urbański był objawieniem reprezentacji Polski latem 2024 roku - zarówno w meczach towarzyskich, jak i na Euro 2024, gdy praktycznie z miejsca wywalczył sobie mocną pozycję w zespole Michała Probierza. Pomocnik Bologni zagrał we wszystkich meczach grupowych i był jedną z jaśniejszych postaci w kadrze "Biało-Czerwonych".

Tyle że latem Bologna zmieniła trenera. Thiago Motta, który był fanem talentu Urbańskiego, odszedł od Juventusu, z kolei na Stadio Renato Dall'Ara trafił Vincenzo Italiano z Fiorentiny.

Pod wodzą nowego szkoleniowca Urbański nie miał już tak wiele do powiedzenia w zespole, tym bardziej że po Euro 2024 leczył kontuzję. O ile jeszcze na początku Italiano na niego stawiał choćby w meczach Ligi Mistrzów, tak po grudniowym spotkaniu z Benficą Lizbona (0:0) i rozegraniu w nim 73 minut, 20-latek w siedmiu kolejnych spotkaniach nie podniósł się z ławki rezerwowych. W tym sezonie w dwunastu meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił jednego gola, rozgrywając łącznie 474 minuty.

Nowy klub Kacpra Urbańskiego! Gianluca Di Marzio potwierdza wypożyczenie

Teraz sytuacja Kacpra Urbańskiego może się zmienić. Wszystko wskazuje bowiem na zmianę klubu przez 11-krotnego reprezentanta Polski. Jak poinformował w piątek wieczorem Gianluca Di Marzio, Urbański ma zostać wypożyczony z Bologni do AC Monza do końca bieżącego sezonu.

Nowy klub Polaka spisuje się w tym sezonie fatalnie. Pomysł z zatrudnieniem w roli trenera byłego znakomitego reprezentanta Włoch Alessandro Nesty kompletnie nie wypalił i 48-latek pod koniec grudnia został zwolniony. Ostatnią w tabeli Serie A Monzę przejął Salvatore Bocchetti, który ma przede wszystkim wywalczyć z nią utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

To nie będzie łatwe, bo Monza, która dotąd zgromadziła tylko 13 punktów, traci do bezpiecznej strefy już siedem "oczek". Zdaniem Di Marzio wypożyczenie Urbańskiego jest już pewne, co oznacza, że być może będzie on dostępny do dyspozycji Bocchettiego już w poniedziałkowym kluczowym starciu z Genoą.