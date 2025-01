Djoković wskazał, kto wygra finał Australian Open. "Mój przyjacielu"

Kibice męskiego tenisa ostrzyli sobie zęby na twardą, wyrównaną batalię między Djokoviciem a Zverevem. Dziesięciokrotny triumfator Australian Open pokazał, że jeszcze ma sporo paliwa w baku i pokonał w ćwierćfinale Carlosa Alcaraza. Niemiec natomiast w drodze do półfinału stracił tylko dwa sety, czym pokazał, że chce dać sobie trzecią w karierze szansę na pierwszy wielkoszlemowy triumf.

Djoković znienacka skreczował. Wszyscy byli w ciężkim szoku

Niestety widowisko zakończyło się już po zaledwie jednym secie. Zverev wygrał go po tiebreaku 7:6(5), a ostatnia wymiana została zwieńczona fatalnym błędem Djokovicia. Jednak to, co stało się chwilę późńiej, wprawiło wszystkich w osłupienie. Djoković nagle podszedł do rywala i podziękował mu za grę, po czym potwierdził sędziemu, że rezygnuje z dalszej gry. Publika była w szoku, potem zaczęło się buczenie. Jednak nikt nie rozumiał, o co tu chodzi. Serb nie brał wcześniej przerw medycznych, nie dawał znać, że cokolwiek jest z nim nie tak.

Na pomeczowej konferencji Novak wyjaśnił, że zmagał się z naderwanym mięśniem i od meczu z Carlosem Alcarazem praktycznie nie trenował, starając się uporać z urazem na tyle, by nie przeszkadzał. Niestety to się nie udało i Serb musiał wręczyć Zverevowi bilet do finału w trybie przyspieszonym. Gdy emocje opadły, Djoković opublikował post w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się do kibiców.

Djoković przemówił do fanów na Instagramie

- Próbowałem zregenerować się przed dzisiejszym meczem, ale niestety nie mogłem zrobić nic więcej. Niemniej mogę wyciągnąć wiele pozytywów z tegorocznego Australian Open. Dziękuję organizatorom za przyjęcie mnie, mojego teamu i mojej rodziny tak wspaniale, jak zawsze. Gratuluję Saszy awansu do kolejnego wielkoszlemowego finału i mam nadzieję, że go wygrasz, bo zasłużyłeś na to mój przyjacielu - napisał Djoković.

Wspomniany Zverev w finale zmierzy się z Jannikiem Sinnerem. Włoch nie dał w półfinale większych szans Amerykaninowi Benowi Sheltonowi (7:6(2), 6:2, 6:2). Ten mecz już w niedzielę 26 stycznia. Bezpośredni bilans starć między nimi to 4:2 dla Zvereva.