Ronaldo poruszy niebo i ziemię. Szykuje się absolutny hit!

Kiepsko w sezon 2024/25 weszło Al-Nassr. Drużyna, w której gra Cristiano Ronaldo przegrała dwa pierwsze spotkania nowych rozgrywek. 17 sierpnia Al-Nassr przegrało 1:4 z Al-Hilal w Superpucharze Arabii Saudyjskiej, a pięć dni później zremisowało 1:1 z Al-Raed w pierwszej kolejce ligowej.

Dopiero we wtorek zespół Luisa Castro wygrał na wyjeździe z Al-Feiha 4:1. Mimo to spekulacje na temat przyszłości portugalskiego szkoleniowca nie umilkły. A wręcz przeciwnie. Hiszpańskie media poinformowały, że już niedługo może zastąpić go legenda.

Dziennik "Marca" przekazał, że następcą Castro może zostać Zinedine Zidane! Francuza do pracy w Arabii Saudyjskiej namawiać ma sam Ronaldo, który pracował z Zidane'em w Realu Madryt. Do podjęcia pracy w Al-Nassr namawiać ma też Fernando Hierro, czyli kolejna legenda Realu, która w saudyjskim klubie pełni funkcję dyrektora sportowego.

Zidane poprowadzi Al-Nassr?

Zidane pozostaje bezrobotny od 2021 r., kiedy zakończył drugą kadencję w Realu Madryt. Jako trenera Francuz ma rewelacyjne wyniki. W ciągu dwóch kadencji w Realu zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary Europy oraz dwa klubowe mistrzostwa świata.

108-krotny reprezentant Francji, mistrz świata z 1998 r. i wicemistrz z 2006 r. oraz mistrz Europy z 2000 r. w ciągu ostatnich lat odrzucał wiele propozycji pracy. Tylko w ostatnich miesiącach łączony był m.in. z Olympique Marseille czy reprezentacją USA, która w 2026 r. będzie współgospodarzem mundialu.

Na razie nie wiadomo, czy Zidane byłby chętny do pracy w Al-Nassr. Obecność znanych mu Ronaldo i Hieroo na pewno byłaby zachęcającym czynnikiem. Tak samo jak możliwość współpracy z takimi zawodnikami jak Aymeric Laporte, Marcelo Brozović, Talisca czy Sadio Mane.