We Włoszech huczy od plotek nt. transferu Polaka. To byłby szokujący ruch

Łukasz Skorupski rozgrywa kapitalny sezon w barwach Bologni. Łącznie ma na koncie 33 występy, w których zachował aż 15 czystych kont. Dwa lata temu przedłużył kontrakt do 2025 roku, ale wszystko wskazuje to, że zostanie w zespole na dłużej. "Corriere dello Sport" poinformował ostatnio, że ma w umowie klauzulę, która pozwala wydłużyć współpracę o kolejny rok.

Skorupski może zostać bohaterem hitowej wymiany. "Miał poprosić o szczegółowe informacje"

Włoskie media zaznaczają, że jego pozycja w zespole jest "nietykalna". Nie zmieniła tego nawet letnia oferta z Arabii Saudyjskiej, którą miał potencjalnie rozważać. Klub uznał go za piłkarza "niesprzedawalnego", gdyż doskonałe zdanie mają o nim władze Bologni, jak i sam szkoleniowiec Thiago Motta.

Stacja Kiss Kiss Napoli poinformowała za to w poniedziałek, że Skorupski może zostać niespodziewanie bohaterem hitowej wymiany z Alexem Meretem i dołączyć do drużyny z Neapolu. Taką propozycję złożył agent Włocha Federico Pastorello. - Liczba hipotez wzrosła dynamicznie. Pastorello chce zabrać Mereta z Neapolu, natomiast Skorupski miał już poprosić Zielińskiego o szczegółowe informacje na temat miasta i sposobu postrzegania piłki - wyjaśnił dyrektor Valter De Maggio.

Następnie zaznaczył, że SSC Napoli chce każdy transfer przeprowadzić w dużej tajemnicy. - Bądźmy poważni. Blokada mediów została nałożona przez De Laurentiisa, ale klub, taki jak Napoli, nie może popełniać takich wpadek. Nie możesz robić wielkiej miny, gdy zdobywasz mistrzostwo, a gdy coś nie idzie "włączać ciszę". To archaiczne metody, które miały miejsce w 1982 roku - wypalił.

Kontrakt Mereta został niedawno przedłużony do 2025 roku, dlatego nie wiadomo, na jakiej zasadzie miałoby dojść do potencjalnej wymiany ze Skorupskim. Mimo wszystko wydaje się, że Polak zbyt bardzo jest związany z Bolonią, aby ten transfer doszedł do skutku. Zwłaszcza tuż po historycznym sukcesie, gdy Polak wraz z kolegami będzie mógł pokazać się w Lidze Mistrzów. - On jest w drużynie tym, który wszystkich rozwozi, bo nie pije alkoholu. Po prostu jako starszy kumpel dba o młodszych piłkarzy - zdradził Mikołaj Kruk w programie "International Level".

Na dwie kolejki do końca sezonu Bologna zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 67 pkt, natomiast SSC Napoli okupuje dziewiątą lokatę i ma dwa pkt straty do Fiorentiny. Jeśli uda jej się przeskoczyć rywala, to wywalczy awans do Ligi Konferencji Europy. Bezpośrednie starcie pomiędzy obiema ekipami odbędzie się w piątek 17 maja.