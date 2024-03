Z Włoch płyną fatalne wieści. Potężny cios w Wojciecha Szczęsnego

W ostatni weekend w Serie A doszło do hitowego starcia między Napoli a Juventusem. Obrońcy tytułu pokonali Juventus 2:1. Decydująca bramka padła w samej końcówce meczu po dobitce rzutu karnego. Strzelcem gola był Raspadori.

Wojciech Szczęsny zawalił mecz z Napoli? Ekspert nie ma wątpliwości

Po spotkaniu dość mocno oberwało się Wojciechowi Szczęsnemu. Znany komentator Enrico Fedele ocenił, że Polak zawinił przy pierwszym golu dla Napoli. - Spójrzmy prawdzie w oczy: gol Chwiczy Kwaracchelii to "kaczka" bramkarza Wojciecha Szczęsnego, który wypuszcza piłkę z rąk na słupek - powiedział w Radio Marte. Wydaje się, że golkiper mógł zachować się lepiej, bo był dobrze ustawiony. Strzał Gruzina z okolic 11 metra nie był zbyt mocny, a mimo to piłka wpadła do bramki.

O Wojciechu Szczęsnym ostro pisały także włoskie media w pomeczowych ocenach. "Przy bramce na 1:0 wpuścił strzał przy swoim słupku. Zainterweniował za późno, ale został zmylony przez rykoszet po strzale Kwaraccheli" - pisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport". Jeden z portali zauważył z kolei, że "mógł zrobić więcej" w meczu.

Zdaniem Fedele wiceliderzy Serie A nie zasłużyli jednak na porażkę. - Dusan Vlahovic i Andrea Cambiaso zmarnowali okazje przed bramką. Azzurri wygrali również dzięki temu. Nie ma sensu się ukrywać: Napoli wygrało, bo miało sporo szczęścia - ocenił.

Z drugiej strony warto zauważył, że w końcówce spotkania Szczęsny obronił rzut karny. I choć po dobitce piłka wpadła do bramki, to doskonale wyczuł intencje strzelca. Polakowi brakowało więc także trochę szczęścia w tym spotkaniu, które ostatecznie zakończyło się wygraną obrońców tytułu 2:1. W tabeli Juventus wciąż jest wiceliderem, a Napoli wskoczyło na siódme miejsce.