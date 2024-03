Media: TVP Sport chce ważne prawa telewizyjne? Powrót ligi po latach

Stacja Canal+Sport od lat jest największym mecenasem i jednocześnie podmiotem transmitującym żużlową ekstraligę. W poniedziałek 4 marca polski oddział francuskiego giganta poinformował, że nadal będzie pokazywał rozgrywki, ponieważ przedłużył wygasającą w 2025 roku umowę. Za prawda na sezony 2026-2028 zapłaciła 214,5 mln zł. Na razie wiadomo jednak, z kim będzie pokazywała rozgrywki.

Kto pokaże PGE Ekstraligę? Powalczą o sublicencję od Canal+

Do tej pory stacja Canal+ Sport pokazywała ekstraligę do spółki z Eleven Sports, które w ramach sublicencji zapewniło sobie taki układ od 2021 do 2025 roku. WP SportoweFakty poinformowały, że Canal+ jest zadowolony ze współpracy. Strony miały się ze sobą wstępnie porozumieć. Wydaje się, że Eleven Sports nadal będzie pokazywać dwa piątkowe mecze.

Według informacji portalu zainteresowanie odkupieniem praw do meczów 2. Ekstraligi wykazało Discovery. Amerykański gigant za pośrednictwem Playera transmituje Speedway GP. Istnieje jednak niewielka szansa, aby mecze zaplecza najlepszej ligi świata trafiły do Discovery. Prawa do tych rozgrywek nie były drogie i Canal+Sport nie ma potrzeby szukać chętnego na kupienie sublicencji.

Według WP Sportowych Faktów jest szansa, że prawami do 2. Ekstraligi zainteresuje się TVP Sport. Jeszcze przed podpisaniem umowy przez Canal+ media podawały, że publiczny nadawca chciałby powalczyć o Ekstraligę na zasadzie sublicencji. Teraz wydaje się to niemożliwe w obliczu oczekiwanego porozumienia pomiędzy Canal+ a Eleven Sports. Co innego jednak 2. Ekstraligi, dla której transmisje w otwartej telewizji byłyby ogromną promocją.

Ostatnie transmisje żużla w TVP cieszyły się sporym zainteresowaniem. Indywidualne mistrzostwa Europy oglądało prawie 400 tys. osób, a towarzyski mecz między Polską a Australią (wygrana 60:30 Polski) obejrzało ponad 300 tys. widzów. Dla porównania najlepiej oglądanym meczem zeszłego sezonu w ekstralidze było starcie Apatora Toruń z Betard Spartą Wrocław, które oglądało ponad 260 tysięcy osób. TVP ostatni raz miało prawa do ekstraligi w 2012 roku, a zaplecza w 2016 roku.

Kolejny sezon ekstraligi rozpocznie się 14 kwietnia meczami Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa oraz Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra. Tytułu mistrzowskiego w nadchodzących rozgrywkach bronić będą żużlowcy Motoru Lublin.