Co za wieści dla Zielińskiego. Kluczowa decyzja

Piotr Zieliński zdecydował się na odejście z Napoli po ośmiu latach. Pomocnik biało-czerwonych finalnie nie przedłuży wygasającego kontraktu i odejdzie z klubu z końcem sezonu, już bez kwoty odstępnego. Zieliński jednak zostanie we Włoszech, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zostanie nowym zawodnikiem Interu Mediolan. Polak miał już przejść testy medyczne, o których włoskie media dowiedziały się już dopiero po fakcie. Tam Zieliński podpisze czteroletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus premie za sezon. Głównym rywalem Polaka o miejsce w składzie będzie Ormianin Henrikh Mkhitaryan.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Inter jest aktualnym liderem Serie A z 72 punktami, a po wygranej 2:1 nad Genoą w miniony poniedziałek ma już 15 punktów przewagi nad drugim Juventusem i 16 punktów nad trzecim Milanem. Dodatkowo Inter jest w grze w Lidze Mistrzów, gdzie prowadzi 1:0 w dwumeczu, w 1/8 finału tych rozgrywek przeciwko Atletico Madryt. Wspomniany mecz z Genoą był 300. spotkaniem Simone Inzaghiego w roli trenera klubu Serie A.

Świetne wieści dla Zielińskiego. Trener zostanie w Interze. "Świetne relacje"

Obecny kontrakt Inzaghiego z Interem wygasa w czerwcu przyszłego roku. W związku z tym w mediach zaczęły pojawiać się plotki o zainteresowaniu Włochem ze strony Manchesteru United czy Chelsea. - To jest trener, którego podziwiam. Śledzę go od początku jego kariery w Lazio. Jeśli trafisz akurat na zespół Inzaghiego w pucharach, to będziesz miał spore kłopoty - mówił Thierry Henry, selekcjoner kadry Francji do lat 21 w studiu Sky Sports. Czy Inter może się obawiać o to, że jakiś inny klub skusi Inzaghiego?

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że pragnieniem trenera jest kontynuowanie pracy w Interze. Obie strony chcą przedłużyć współpracę o dwa kolejne sezony, a więc do czerwca 2027 roku. Wtedy też wygasają umowy całej dyrekcji, na czele z Giuseppe Marottą, czyli dyrektorem generalnym (CEO) Interu. - Jestem szczęśliwy w Interze, czuję wsparcie od kibiców i zarządu. W kontekście mojego kontraktu spotkamy się po zakończeniu sezonu, aby to przedyskutować. Nasze relacje są jednak świetne, więc rozmowy przebiegną dobrze - przekazał Inzaghi, cytowany przez Fabrizio Romano.

Inzaghi został trenerem Interu w czerwcu 2021 roku, kiedy to zastąpił Antonio Conte. Do tej pory poprowadził drużynę w 146 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których osiągnął średnią 2,18 pkt na spotkanie. W tym sezonie przegrał zaledwie dwa z 37 spotkań, odpowiednio przeciwko Sassuolo (1:2) w Serie A i Bolonii (1:2) w Pucharze Włoch. Inzaghi wygrał z Interem dwa Puchary i trzy krajowe Superpuchary.

Kolejnym rywalem Interu jest Bologna, a więc absolutna rewelacja Serie A, która zajmuje czwarte miejsce. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 18:00.