Puchar Świata w skokach zagrożony. Już to zapowiedzieli

Legendarna skocznia Holmenkollbakken w Oslo-Holmenkollen gościć będzie kolejny weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich i biegach narciarskich. Jednocześnie nadchodzące zawody rozpoczną norweski cykl Raw Air i sezon w skokach wejdzie w decydującą fazę. Przed konkursami pojawią się jednak spore wątpliwości, bo aktywiści zapowiedzieli protesty.

Puchar Świata w Oslo zagrożony. Nie pogoda, a protesty

Norweski "Dagbladet" informuje, że podczas nadchodzącego weekendu w Oslo pogoda ma być idealna i nie będzie przeszkadzała w prowadzeniu zawodów. - Spodziewamy się pełnych trybun i głośnego ryku kibiców - przekazał Stefan Marks, który jest organizatorem całego festiwalu narciarskiego w Oslo.

Piękna pogoda i spodziewane prawie 20 tysięcy osób na trybunach mają stworzyć niezapomnianą atmosferę. Niestety nie oznacza to, że wszystkie zawody mają odbyć się bez najmniejszych problemów. Organizator poinformował, że istnieje ryzyko przerywania ich przez aktywistów klimatycznych.

W zeszłym roku aktywiści m.in. kładli się na trasach do biegów narciarskich i w tym roku zapowiedzieli także "szturm" na skoki narciarskie. W Holmenkollen ogłoszono już podjęcie kroków prawnych wobec ewentualnych zakłóceń.

- To są rzeczy, których nie mogę kontrolować w żaden sposób. Ochrona i policja mają podjąć działania. Musimy to zostawić osobom, które mają więcej doświadczenia niż sportowcy. Potem będziemy robić, co w naszej mocy na szlakach - dodał Marks.

Norweski Związek Narciarski od dłuższego czasu zmaga się także z protestami Komitetu Palestyny, który nawołuje federację do zerwania współpracy z firmą Nammo. Ta sponsoruje m.in. skoki narciarskie od 2010 roku i jednocześnie jest producentem amunicji i silników rakietowych. Zdaniem Palestyńczyków to właśnie z fińsko-norweskiej amunicji korzysta obecnie Izrael. Przeciw tej współpracy pretestowano już podczas Pucharu Świata w Lillehammer.

- Popieramy wolność słowa. To jednak coś innego, kiedy ktoś chce zakłócić kub kompletnie zepsuć wydarzenie - podsumował organizator. O ewentualnych protestach prawdopodobnie dowiadywać się będziemy na bieżąco, już po rozpoczęciu weekendu Pucharu Świata.

Raw Air 2024 w Oslo-Holmenkollen. Plan weekendu Pucharu Świata w skokach narciarskich:

Piątek, 08.03.2024 :

14:45 Oficjalny trening mężczyzn

17:00 Prolog mężczyzn (kwalifikacje)

18:15 Oficjalny trening kobiet

20:00 Prolog kobiet (kwalifikacje)

Sobota, 09.03.2024

13:40 Seria próbna mężczyzn

14:40 Konkurs indywidualny mężczyzn

16:45 Konkurs indywidualny kobiet

Niedziela, 10.03.2024