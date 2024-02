A jednak to prawda! Szczęsny podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku. Stawał przed nie lada wyzwaniem. Miał zastąpić legendę włoskiego futbolu, ale przede wszystkim klubową ikonę Gianluigiego Buffona. Zadanie nie należało do najprostszych. Mimo tego reprezentant Polski zdołał wywalczyć sobie zaufanie kibiców, trenera, a także działaczy. Ci bardzo chcieliby, aby został w Turynie na kolejne lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Juventus i Szczęsny powiedzą sobie tak? Media nie mają wątpliwości

Kontrakt Szczęsnego wygaśnie w czerwcu 2025 roku. Ostatnie doniesienia wskazywało na to, że Szczęsny nie zostanie w Turynie. Wszystko dlatego, że musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę zarobków. Teraz zdaje się, że porozumienie jest blisko. Optymistyczne informacje, powołując się na źródła "La Gazzetty dello Sport" podał portal tuttomercatoweb.com. - Były zawodnik Romy i Arsenalu, który 18 kwietnia skończy 34 lata, jest związany z Juve umową do 2025 roku. Jego zamiarem jest kontynuowanie dalszej współpracy - czytamy.

Polak ma być bliski przedłużenia umowy i byłby gotów zaakceptować propozycję Juventusu, który chciałby rozłożyć pensję Szczęsnego w taki sposób, aby było to możliwe do zaakceptowania przez klub. Nie wyjaśniono jednak o co chodzi. Kontrakt miałby obowiązywać do 2026 roku. Polski bramkarz to bardzo ważne ogniwo w kadrze Massimiliano Allegrego.

"La Gazzetta dello Sport" podkreśla, że do spółki z Danilo i Adrienem Rabiotem tworzy obecnie tercet "senatorów", czyli zawodników o najdłuższym stażu. "Szczęsny nie ma wątpliwości i nawet bez gry w Lidze Mistrzów jest gotów przedłużyć umowę i dostosować się do klubu" - pisze słynny dziennik. Podobnie rzecz ma się ze wspominaną dwójką. Danilo to kapitan Juventusu, a Adrien Rabiot wolał zostać w Turynie, choć latem mógł odejść za darmo.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał 22 mecze ligowe. Nie zagrał tylko z Bologną i Empoli. 11-krotnie zachowywał czyste konta i stracił tylko 14 goli. Z Juventusem, w którego barwach wystąpił łącznie 239 razy, zdobył trzy mistrzowskie tytuły, dwa krajowe puchary i jeden superpuchar. Kolejne spotkanie "Stara Dama" rozegra już w sobotę 17 lutego. O 18:00 zagra z Hellasem Verona. Do liderującego Turyńczycy tracą 10 punktów.