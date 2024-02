Co za gol! Szczęsny był bez szans. Komentator wpadł w ekstazę [WIDEO]

Ostatnio Juventus jest w słabej dyspozycji. Pod koniec stycznia nieoczekiwanie zremisował 1:1 z Empoli. Następnie przegrał 0:1 z Interem Mediolan. Wynik tego hitowego starcia wyraźnie podłamał ekipę Massimiliano Allegriego, która w minionej kolejce znów doznała porażki. Tym razem lepsze okazało się Udinese (0:1). Juventus szansę na przełamanie miał w sobotę. Tego dnia o godzinie 18:00 zmierzył się na wyjeździe z Hellasem Werona.

Fenomenalny gol Hellasu. Juventus znów zawodzi

Nieoczekiwanie lepiej to spotkanie rozpoczęli gospodarze. Już w 11. minucie kapitalnym golem popisał się Michael Folorunsho. Włoch przejął piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i świetnie złożył się do strzału z szesnastego metra. Jego uderzenie było bardzo celne, a Wojciech Szczęsny nie miał najmniejszych szans. - Co za gol. Ale urwał. Prawie siatkę rozerwał - krzyczał komentujący to spotkanie Piotr Dumanowski.

Niedługo później Juventus otrzymał rzut karny. Do wykonania "jedenastki" podszedł Dusan Vlahović i pewnie pokonał bramkarza rywali. W dalszej części pierwszej połowy oba zespoły starały się zdobyć kolejne gole, ale finalnie im się to nie udało. W efekcie do przerwy utrzymał się wynik 1:1.

Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy Hellas znów zaskoczył obronę Juventusu. Tym razem piłkę do siatki wpakował Tijjani Noslin. Gospodarze nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia. Zaledwie trzy minuty później do wyrównania doprowadził Adrien Rabiot. Hellas nie zamierzał się poddawać i starał się ponownie wyjść na prowadzenie. Blisko gola był Darko Lazović, ale jego strzał obronił Wojciech Szczęsny. Jeszcze lepszą okazję miał Dusan Vlahović, który po strzale głową nie trafił do siatki z kilku metrów.

Ostatecznie nic więcej w tym meczu już się nie wydarzyło i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Drużyna z Turynu po raz kolejny straciła punkty i prawdopodobnie wypisała się już z walki o mistrzostwo Włoch. Obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli i do liderującego Interu Mediolan traci dziewięć punktów, ale ma do tego jeden mecz rozegrany więcej.

Hellas z kolei uzyskał bardzo ważny wynik, który może pomóc w walce o utrzymanie. Aktualnie zespół plasuje się na 18. pozycji i ma na koncie tyle samo punktów co 17. Sassuolo (20).

Hellas Werona 2:2 Juventus

Strzelcy: Michael Folorunsho (11'), Tijjani Noslin (52'); Dusan Vlahović (28'), Adrien Rabiot (55')