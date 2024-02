Nowy piłkarz Radomiaka wysłał tweeta podczas meczu. Kibice od razu wychwycili

Radomiak Radom zakończył rundę jesienną w Ekstraklasie na dziesiątym miejscu z 24 punktami. Ponad dwa tygodnie temu drużyna prowadzona przez Macieja Kędziorka zainaugurowała rundę wiosenną. Przed tygodniem w fatalnym stylu przegrali 0:6 z Cracovią. W piątkowym meczu przeciwko Pogoni Szczecin chcieli koniecznie zmazać plamę za kompromitującą porażkę w Krakowie. Szczególnie, że grali przed własną publicznością. Zamiast tego ponowie zawiedli swoich kibiców.

Trudno było sobie wyobrazić gorszego otwarcia potyczki na stadionie im. Braci Czachorów dla gospodarzy. Była 27. minuta, kiedy Pogoń Szczecin wyszła na prowadzenie. Autorem pierwszego gola był Norweg Fredik Ulvestad. Cztery minuty później sytuacja gospodarzy jeszcze bardziej skomplikowała się. Stojący między słupkami bramkarz Radomiaka - Gabriel Kobylak - kopnął Efthymiosa Koulourisa w twarz w polu karnym i obejrzał za to czerwoną kartkę. Później przyjezdni dołożyli jeszcze trzy bramki. Do siatki kolejno trafiali Grosicki, Ulvestad i Paryzek. Tak wysoka porażka sprawiła, że Radomiak po dwóch meczach ligowych ma już 10 straconych goli wiosną.

Niecodzienne zdarzenie z udziałem Luki Vuskovicia

Do niecodziennego zdarzenia w trakcie tej potyczki doszło z udziałem nowego nabytku Radomiaka - Luki Vuskovicia. 16-letni obrońca wyszedł w podstawowym składzie, a dziewięć minut po pierwszym gwizdku sędziego, na jego profilu na X pojawił się wpis dotyczący naszego kraju. "Polska jest taka piękna" - czytamy.

Ten wpis nie przeszedł niezauważony przez internautów, którzy zwrócili uwagę na czas jego publikacji. "W trakcie meczu" - napisał jeden z użytkowników.

We wrześniu zeszłego roku Luka Vusković został wykupiony z Hajduka Split przez Tottenham Hotspur za 12 milionów funtów. 16-letni Chorwat w zimowym oknie trafił do Radomiaka Radom na zasadzie wypożyczenia do końca czerwca. Dotychczas w barwach Radomiaka rozegrał dwa występy.