Kane podzielił los Lewandowskiego. Tuchel powiedział to wprost

Tylko trzy gole w siedmiu meczach Bayernu Monachium w 2024 roku zdobył Harry Kane. Angielski napastnik nie błyszczy już skutecznością, jak w pierwszej części sezonu. Związało się to ze słabą dyspozycją niemieckiego klubu, który musi wrócić do regularnego wygrania, a potrzebuje do tego swojej gwiazdy. Thomas Tuchel przyznał na konferencji prasowej, że Kane zmaga się z problemem, którego ostatnio w Barcelonie doświadczył Robert Lewandowski.

