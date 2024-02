Hat-trick Piątka. Zrobił to po raz trzeci

Latem 2023 roku Krzysztof Piątek przeniósł się z Herthy Berlin do tureckiego Basaksehiru. I choć początek przygody z nowym klubem nie był dla niego wymarzony, to ostatnie tygodnie napawają optymizmem. Na pierwszego gola Polak musiał poczekać do 5 listopada. Wówczas ustrzelił dublet w starciu z Ankaragucu (3:2). Te trafienia pozwoliły mu się odblokować. W kolejnych miesiącach zachwycał formą. Grudzień zakończył z trzema golami. W kolejnym miesiącu dołożył cztery trafienia. W lutym nie zwolnił tempa i jak na razie w tym miesiącu ma na koncie dwie bramki. Jego forma została doceniona przez kibiców.

Krzysztof Piątek z kolejnym wyróżnieniem

Jak co miesiąc zorganizowano głosowanie na najlepszego piłkarza Basaksehiru. Nagroda ta za styczeń powędrowała do Krzysztofa Piątka. To właśnie on, zdaniem fanów, najbardziej wyróżniał się w drużynie na przestrzeni minionych 31 dni. Tym samym doświadczony napastnik trzeci raz z rzędu został wybrany na piłkarza miesiąca.

Polak bardzo szybko pochwalił się otrzymaną statuetką w mediach społecznościowych. Opublikował zdjęcie z nagrodą w dłoniach i dodał opis. "Trzeci raz z rzędu. Dziękuję za wsparcie. Kontynuujemy pracę" - napisał na Insta Stories. Ewidentnie nasz rodak w ostatnim czasie zwiększył efektywność i wszedł na wyższy poziom.

Krzysztof Piątek po raz trzeci został wybrany najlepszym piłkarzem miesiąca Screen - Instagram @pjona_9

Od początku tego sezonu Piątek wystąpił w 24 meczach, w których zdobył 12 goli i zanotował jedną asystę. Po 25. kolejkach Basaksehir zajmuje dziewiąte miejsce. Kolejną szansę na zdobycie gola będzie miał w poniedziałek 19 lutego. Tego dnia jego drużyna zmierzy się z Kayserisporem.

Jeśli Piątek utrzyma formę, to niewykluczone, że otrzyma powołanie do reprezentacji Polski. Teraz przed Biało-Czerwonymi ważne mecze w barażach do Euro 2024, w których zmierzą się z Estonią i w przypadku zwycięstwa z wygranym starcia Walia-Finlandia.