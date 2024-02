Ważne wieści ws. Modera. Polak zdecydował o swojej przyszłości

Jakub Moder wielomiesięczne problemy związane z poważną kontuzją kolana i długą rehabilitacją ma już na szczęście za sobą. Pomocnik od grudnia pojawia się na murawie i dostaje kolejne minuty w barwach Brighton & Hove Albion. Pomimo tego, że do gry wrócił stosunkowo niedawno, to już wzbudził zainteresowanie innych klubów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Moder dostał ofertę. Zdecydował o swojej przyszłości

We wtorkowy wieczór Jakub Moder pojawił na boisku w 71. minucie meczu, a jego Brighton przegrało z Luton Town aż 0:4. Był to jego siódmy występ w tym sezonu. Mógł być także ostatnim występem dla "Mew" w obecnej kampanii".

Według informacji, do których dotarł Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty, Polak otrzymał w ostatnich godzinach propozycję wypożyczenia. W swoim szeregach chętnie widziałby go Everton. "The Toffees" właśnie po wygranej Luton, a swoim remisie z Fulham, spadli do strefy spadkowej.

Ich sytuacja punktowa jest jednak dużo gorsza, niż wyniki z całego sezonu. Zostali bowiem ukarani odjęciem 10 punktów za naruszenie zasad Finansowego Fair Play. To, plus ostatnia forma, sprawiły, że zasłużony klub znalazł się pod kreską.

Nic więc dziwnego, że na Goodison Park szukają wzmocnień na ostatnią chwilę. Wygląda jednak na to, że wśród nich nie będzie Modera. Jak podaje Koźmiński Polak zdecydował się pozostać w Brighton i walczyć o swoje miejsce w składzie.

Dziennikarz dodał, że inny z Polaków - Jakub Kiwior - także nie zmieni klubu. Zimą wiele europejskich klubów - na czele z zespołami Serie A - przejawiało nim zainteresowanie, ale Arsenal uznał, że woli pozostawić obrońcę jako wartościowego zmiennika. 23-latek w tym sezonie rozegrał 17 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Brighton, być może z Moderem w składzie, kolejny mecz rozegra 3 lutego. Zmierzy się z Crystal Palace. Arsenal dzień później zagra w hicie kolejki z Liverpoolem.

Zarówno na jednego jak i drugiego Polaka z pewnością będzie w tym roku liczyć selekcjoner reprezentacji Michał Probierz. Drużyna narodowa w marcu stoczy boje o awans na EURO 2024.