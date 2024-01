Z USA do Włoch. Będzie kolejny reprezentant Polski w Serie A. Wypożyczenie do końca sezonu

Nie jest żadną tajemnicą, że Karolowi Świderskiemu bardzo zależało na tym, aby już teraz wrócić ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Przez długi czas brakowało jednak konkretnych propozycji dla 27-letniego napastnika. Dopiero teraz, w ostatnim dniu okna transferowego, nadarza się szansa dla Świderskiego na zmianę otoczenia i to od razu na ligę TOP5 Europy.

Karol Świderski w drodze do Włoch. Zostanie piłkarzem Hellasu Werona

Karol Świderski w środę był łączony przez włoskie media z klubem włoskiej Serie A - Hellasem Werona. Jak się okazuje, to słuszna sugestia. Jak dowiedział się Sport.pl, reprezentant Polski aktualnie znajduje się w samolocie ze Stanów Zjednoczonych do Włoch, aby w czwartek przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z szesnastym zespołem ligi włoskiej.

Świderski trafi do Hellasu na wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu, która najpewniej będzie uzależniona od utrzymania jego przyszłego zespołu w Serie A. Hellas aktualnie jest w tabeli szesnasty, ale ma tyle samo punktów (18), co osiemnaste Cagliari (18). W Weronie występuje już także inny reprezentant Polski - Paweł Dawidowicz.

Śmiało można powiedzieć, że utrzymanie w Serie A będzie bratobójczą walką reprezentantów Polski. Hellas Werona z Dawidowiczem i już wkrótce Świderskim jest szesnasty, osiemnaste jest Cagliari Mateusza Wieteski, dziewiętnaste Empoli z Bartoszem Bereszyńskim, Szymonem Żurkowskim i Sebastianem Walukiewiczem, a dwudziesta Salernitana Mateusza Łęgowskiego.

Karol Świderski będzie z pewnością potrzebował chwili na to, żeby wejść do nowego zespołu. Polski napastnik od październikowego zakończenia sezonu zasadniczego Major League Soccer i baraży do playoffs jest bez gry. Swój ostatni mecz rozegrał w połowie listopada w reprezentacji Polski przeciwko Czechom (1:1).

W zeszłym sezonie 2023 Karol Świderski strzelił dla Charlotte FC 15 goli i zaliczył 9 asyst w 39 występach. Teraz były piłkarz Jagiellonii Białystok i PAOK-u Saloniki dostanie swoją pierwszą szansę w jednej z pięciu najsilniejszych lig Europy.