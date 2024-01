Napoli ogłasza transfer. Los Piotra Zielińskiego praktycznie przypieczętowany

W poprzednim sezonie Napoli w pięknym stylu zdobyło mistrzostwo Włoch, jednak latem wiele się zmieniło. Poza boiskiem, ale i na murawie. Klub opuścili trener Luciano Spalletti oraz dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli. Nie ma już nawet następcy Spallettiego, bo Rudiego Garcię zastąpił kilka tygodni temu Walter Mazzarri. Ale i nawet jego pozycja jest już zagrożona, bo Napoli wciąż nie może wyjść z kryzysu. Prezes Aurelio De Laurentiis jednak stara się coś zmienić, więc właśnie ogłosił nowy transfer.

Napoli ogłasza transfer

Napoli wypożyczyło z Bournemouth Hameda Juniora Traore. Jeśli Iworyjczyk sprawdzi się w nowym klubie, to Anglicy mogą go sprzedać za ok. 25 milionów euro. 23-latek jest uniwersalnym zawodnikiem, który może występować w środku pola, na lewej pomocy, a także jako ofensywny pomocnik tzw. "10".

Teoretycznie, Traore zastąpi w drużynie mistrza Włoch Eljifa Elmasa, który w styczniu został sprzedany za 25 milionów euro do RB Lipsk. W praktyce reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może zastąpić Piotra Zielińskiego, którego przyszłość wciąż nie jest jasna.

Na razie nie wiadomo, czy Polak zostanie w Napoli, czy odejdzie. A jeśli odejdzie, to kiedy? Już w styczniu? Czy dopiero 30 czerwca, gdy wygaśnie jego umowa? Jeśli "Zielek" odejdzie, to najprawdopodobniej do Interu Mediolan.

Ale wróćmy do Traore. Fani Serie A z pewnością pamiętają go z występów z Sassuolo i Empoli, gdzie zachwycał. Zagrał w 140 meczach ligi włoskiej, strzelił 18 goli i zanotował 13 asyst. Grał na tyle dobrze, że rok temu zgłosiło się Bournemouth i wyłożyło na stół 25,5 mln euro. Ale w Anglii kompletnie nie wypalił, notując zaledwie 10 meczów w Premier League.

Trudna sytuacja Napoli

Po 20 kolejkach Serie A Napoli zajmuje dopiero 8. miejsce. Pocieszenie jest takie, że do Fiorentiny, która jest czwarta, traci zaledwie trzy punkty. Prowadzi Inter Mediolan, a za jego plecami czyha Juventus.