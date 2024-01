Brutalna weryfikacja. Ten transfer Polaka to degradacja

- Chcę zostać zawodnikiem pierwszego składu. Tylko to mnie interesuje. Chcę, by Genoa była tylko przystankiem w mojej karierze. Serie A nazywana jest uniwersytetem gry defensywnej, więc dobrze trafiłem. Myślę, że wiele mogę się nauczyć pod kątem taktycznym - mówił Filip Jagiełło w 2019 roku, gdy Genoa płaciła za niego dwa miliony Zagłębiu Lubin.

Do tej pory środkowy pomocnik rozegrał w Genoi 51 spotkań, strzelił cztery gole i miał pięć asyst. Problem w tym, że większość tych statystyk zanotował w zeszłym sezonie, gdy dziewięciokrotny mistrz Włoch występował w Serie B.

W tym sezonie Genoa jest beniaminkiem Serie A i radzi sobie świetnie, bo zajmuje 12. miejsce. Szkoda tylko, że niewielki wkład ma w to Jagiełło, czy wręcz minimalny, bo na murawach Serie A przebywał tylko przez 32 minuty. I właśnie dlatego Genoa oddała go na wypożyczenie, tak jak w przeszłości wysłała go od Brescii Calcio.

Jagiełło w Spezii

- Urodzony w 1997 roku piłkarz to wybiegany i dobrej jakości pomocnik. 26-latek jest gotów na nowe wyzwania. Będzie biegał w koszulce z nr. 97. Witamy Filipa - czytamy w oświadczeniu Spezii, która jest 19. zespołem Serie B, więc jest zagrożona degradacją do trzeciej ligi.

W drużynie prowadzonej przez trenera Lucę D'Angelo występują także dwaj inni Polacy: Arkadiusz Reca i Przemysław Wiśniewski.

To nie jedyny polski transfer we Włoszech

W Spezii występował również Bartłomiej Drągowski, ale bramkarz zamieni Włochy na Grecję. Jak przekazał portal Weszło.com, 26-latek po ośmiu latach opuści Półwysep Apeniński i trafi do Panathinaikosu Ateny. Dogrywane są ostatnie szczegóły transferu.