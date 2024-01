Można pomyśleć, że Daniele De Rossi to wielki pechowiec. Teoretycznie, mógł zostać największą legendą Romy w XXI wieku. Ale w praktyce nie miał na to szans, bo kilka lat przed nim urodził się Francesco Totti. I to właśnie on, a nie De Rossi, został największym bożyszczem rzymskich kibiców. Chociaż De Rossi debiutował w Romie w 2001 roku, to na stałe jej kapitanem został dopiero szesnaście lat później, gdy karierę zakończył Totti. Mówimy tylko jednak o kwestiach formalnych, bo rola Daniele w drużynie od dawna była kluczowa.

- Szaleństwo kibiców Romy na punkcie Tottiego było aż trochę niezdrowe, ale zarazem w pełni zrozumiałe. Zrozumiałe ze względu na jego umiejętności oraz reputację. Ale prawda jest taka, że to De Rossi był kapitanem zespołem. Totti był ważniejszy niż drużyna, większy niż klub. Daniele był kapitanem w szatni i jej dobrym duchem. Świetny charakter i świetny piłkarz - wspominał Wojciech Szczęsny, były bramkarz Romy, w programie Foot Truck.

Ale De Rossi nie byłby De Rossim, gdyby nie znajomość z Tottim. To właśnie Francesco pokazał mu, co to lojalności i wierności. Gdy Daniele dojrzewał, to widział Tottiego, który regularnie odrzucał oferty od Realu Madryt. Odpychanie zalotów Florentino Pereza, to nie tylko rezygnacja z bicia się o największe trofea, ale także odrzucanie ogromnych pieniędzy. Minęło kilka lat i telefon Tottiego przestał dzwonić. Kapitan był już grubo po trzydziestce, więc żaden topowy klub nie był już nim zainteresowany. Ale do Romy wciąż trafiały oferty od Realu oraz Manchesteru United, jednak chodziło już o De Rossiego.

- Gdybym odszedł wtedy do Manchesteru United, dziś popełniłbym chyba samobójstwo - mówił po latach De Rossi. Ofertę Realu też odrzucił, choć w konsekwencji zaliczył kilka nieprzespanych nocy. Ale za każdym razem przypominały mu się słowa Tottiego, który w jednej z gazet zamieścił otwarty list skierowany do De Rossiego, w którym prosił, żeby Daniele został w klubie, bo wraz z Tottim mogą jeszcze sporo wygrać.

Prośba mistrza wystarczyła. De Rossi został w Romie, choć klub w swej blisko stuletniej historii wywalczył ledwie trzy mistrzostwa kraju. Ostatnie - latem 2001 roku, tuż przed debiutanckim sezonem De Rossiego. Odrzucał wszystkie oferty, choć swoimi umiejętnościami (szczególnie w latach 2006-2012) mógłby wspomóc każdą drużynę świata. Ale został w Romie i mistrzostwa nigdy nie zdobył, dziewięciokrotnie był drugi.

Rzymianie pokochali go nie tylko za wierność, bycie świetnym pomocnikiem i dwa Puchary Włoch. De Rossi nie gwiazdorzył, był naturalny, zawsze znalazł czas dla fanów, by spędzić z nimi chwilę, przybić piątkę, czy zrobić wspólne zdjęcie. To pewnie też dlatego zamieszkał w centrum Rzymu, przy placu Campo de Fiori, by być blisko ludzi, by czuć zapach i słyszeć harmider targowiska.

- W moim zachowaniu zawsze było dużo altruizmu, miłości do klubu i miasta. Ale to nie jest tak, że ja oddawałem wszystko Romie i nie dostawałem nic w zamian. Potrzebowałem jej. To była obopólna korzyść - tłumaczył.

Boiskowy brutal

De Rossi nie jest jednak postacią bez skazy. Na boisku zamieniał się w dzikie zwierzę. Zazwyczaj skutkowało to wieloma odbiorami, przechwytami i wygranymi pojedynkami. Ale nie zawsze, bo zobaczył aż 14 czerwonych kartek.

Jedną z nich zobaczył na mundialu w 2006 r., który Włosi ostatecznie wygrali. De Rossi był wicemistrzem Europy z 2012 roku. Łącznie w kadrze rozegrał aż 117 spotkań.

Na Półwyspie Apenińskim De Rossi należał do elitarnego grona piłkarzy utożsamianych z jednym klubem. Paolo Maldini debiutował w Milanie w 1985 roku, a jeszcze przed chwilą był jednym z dyrektorów. Gianluigi Buffon spędził w Juventusie niemal dwie dekady. Javier Zanetti w 1995 roku wstąpił do Interu jako piłkarz, a od 2014 roku jest działaczem. Francesco Totti kopał dla Romy przez 24 lata. De Rossi debiutował w 2001 roku, a odszedł dopiero w 2019, związując się na kilka miesięcy z Boca Juniors, bo Argentyna i słynny stadion "La Bombonera" ekscytowała go od dawna.

De Rossi został trenerem Romy, choć trudno mu zrozumieć nowe pokolenie

- Nie tylko futbol się zmienił, świat też. Kiedy wchodziłem do szatni Romy po raz pierwszy, słyszałem od 35-latków, że w ich młodości to, co robię było nie do pomyślenia. Teraz, kiedy patrzę na chłopców, którzy siedzą w szatni przed meczem i odpalają Instagrama, to chcę wyjąć kij baseballowy i powybijać im zęby. Ale wiem, że pokolenia się zmieniają. Kiedy oni dorosną, spojrzą na młodych i powiedzą im: "gdyby De Rossi widział, co robicie, pozabijałby was wszystkich - mówi Rzymianin, który do niedawna prowadził SPAL, zespół tułający się między Serie B a Serie C.

40-latek w roli szkoleniowca poprowadził SPAL w zaledwie 17 meczach, ale Jose Mourinho stracił właśnie pracę w Romie, więc w stolicy Włoch pomyślano, że De Rossi, pomimo skromnego doświadczenia, będzie idealną opcją tymczasową.

De Rossi podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu, a w czerwcu Roma zastanowi się, czy kontynuować tę przygodę. Po 20 kolejkach Roma zajmuje dopiero dziewiąte miejsce i ma 29 punktów, czyli o cztery mniej niż Lazio, które jest szóste. I o pięć punktów mniej niż Fiorentina, zajmujące ostatnie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów.