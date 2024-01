Media: Legendarny trener chce reprezentanta Polski

W 2016 r. Lech Poznań sprzedał Karola Linettego za ok. trzy miliony euro do Sampdorii, a w Genui, gdzie pracował m.in. pod okiem Claudio Ranieriego, pomocnik szybko stał się ważnym zawodnikiem. W ciągu czterech lat rozegrał dla włoskiego klubu aż 132 mecze i zyskał łatkę solidnego ligowca. To właśnie dlatego w 2020 r. ściągnęło go Torino, płacąc 7,5 miliona euro.

Linetty miał dość trudne początki w nowym klubie, ale w ostatnim czasie trochę się zmieniło. W tym sezonie 29-letni Polak rozegrał 13 meczów i często był chwalony. Wystarczyło w zeszłym tygodniu zajrzeć do "La Gazzetty dello Sport".

- Karol zapewnia odpowiedni balans w drugiej linii, gwarantując równowagę swoim ciągłym ruchem i taktyczną mądrością. Pracuje na boisku jak sumienny listonosz, bo dostarcza na boisku polecenia od trenera - pisał różowy dziennik.

Ale znowu wraca temat Polaka. Serwis tuttomercatoweb.com donosi, że Cagliari szuka środowego pomocnika. Na celowniku Sardyńczyków jest właśnie Linetty.

- Priorytetem jest pomocnik w stylu Linettego, którego trenował Claudio Ranieri podczas pobytu w Sampdorii. Co więcej, Polak w Cagliari mógłby spotkać dawnych kolegów z Sampy, czyli Tommaso Augello i Jakuba Jankto - czytamy.

Ranieri to autor największej futbolowej sensacji ligowej w historii

Ranieri ma 72 lata i bardzo bogate doświadczenie. Pracował we wszystkich czołowych ligach świata oprócz Bundesligi. To właśnie on dokonał cudu z Leicester, gdy w 2016 roku wygrał Premier League, choć przed tamtym sezonem 90 procent ekspertów typowało, że straci pracę jako pierwszy szkoleniowiec.

W przeszłości Ranieri zdobył też wicemistrzostwo z Chelsea na początku kadencji Romana Abramowicza, co było najlepszym wynikiem od 49 lat dla The Blues. Wicemistrzostwa osiągał także z Juventusem, Romą czy Valencią.

Słynie z tego, że piłkarze go lubią i mają z nim świetny kontakt. W Leicester regularnie stawiał piłkarzom pizzę za każdy mecz z czystym kontem, a przed ważnymi spotkaniami lubił różnymi oryginalnymi metodami motywować piłkarzy. Podobno często puszczał im wybrane fragmenty z kultowego filmu "Gladiator" Ridleya Scotta.

Czy nowym żołnierzem Ranierego będzie właśnie Linetty? Przekonamy się na dniach, bo do końca stycznia oba kluby mają czas, aby się dogadać. Cagliari to dopiero 17. zespół Serie A i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Z kolei Torino jest w połowie tabeli. Niedawno pisano, że Linetty ma przedłużyć umowę z "Bykami", ale teraz sytuacja mogła się zmienić.