To się dzieje! Dziennikarz ogłosił, gdzie zagra Zieliński

Piotr Zieliński jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Od tego czasu reprezentant Polski wygrał mistrzostwo Włoch i krajowy Puchar, a w ponad 350 spotkaniach strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Jego kontrakt z Napoli wygasa w czerwcu tego roku i nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przedłużony. Jeśli Zieliński chce podpisać nową umowę z mistrzami kraju, to musi się zgodzić na obniżkę pensji. Tę sytuację mogą wykorzystać inne kluby, ale nie tylko te, które występują we Włoszech. Gdzie może trafić Zieliński?

To ma być nowy klub Zielińskiego. Przeniesie się tam bez kwoty odstępnego

Włoski dziennikarz Ilario Di Giovambattista, dyrektor "Radio Radio" podał na platformie X nowe wieści ws. Zielińskiego. Zgodnie z jego informacjami Polak będzie od nowego sezonu piłkarzem Interu Mediolan i trafi do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. "Piotr Zieliński od sezonu 2024-25 będzie nosił koszulkę Interu. Do Mediolanu przybywa na zasadzie wolnego transferu" - napisał.

To zatem sugeruje, że Zieliński ostatecznie nie dogada się z Napoli i nie przedłuży umowy. Portal fcinternews.it podchodzi do sprawy nieco bardziej ostrożnie, a także przekazuje, że w Interze panuje "ostrożny optymizm", a obecna przewaga nie jest gwarancją sukcesu. "Jeszcze kilka dni i przyszłość powinna być znana" - czytamy w artykule.

Zbigniew Boniek twierdzi, że to Inter będzie nowym klubem Zielińskiego w karierze. - Moim zdaniem on już jest piłkarzem Interu. To moja prywatna opinia. Gdyby chciał zostać w Neapolu, to już dawno podpisałby kontrakt. Zieliński kocha Neapol, jest mu tam dobrze, natomiast być może ma teraz inne podejście do całej rzeczywistości. Sądzę, że skończy w Interze - wyjaśnił były prezes PZPN i obecny wiceprezes UEFA. Włoskie media podają, że Inter oferuje Zielińskiemu kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro za rok.

Inter nie jest jedynym klubem, który interesuje się Zielińskim. W mediach Polak był też łączony m.in. z Liverpoolem czy Juventusem. W klubie z Turynu jest już dwóch Polaków - Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik - a dyrektorem sportowym Juve jest Cristiano Giuntoli, który wcześniej sprowadzał Zielińskiego do Neapolu.

Napoli obecnie zajmuje ósme miejsce z 28 punktami i traci 17 do prowadzącego Interu. Strata Napoli do czwartej Fiorentiny, która zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów, wynosi pięć punktów.